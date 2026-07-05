Trend Galeri Trend Magazin Fenerbahçe'nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Fenerbahçe'nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, kampının ardından sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte Kapadokya'ya gitti. Leonhard sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:46
Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, takımının Topuk Yaylası'ndaki hazırlık çalışmalarının bitmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Yeni sezon öncesi verilen kısa izni değerlendirmek isteyen yıldız oyuncu, sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte rotayı Kapadokya'ya çevirdi.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Türkiye'nin masalsı turizm merkezinde baş başa keyifli günler geçiren çift, bölgenin sembolü olan sıcak hava balonu turuna da katıldı.

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Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Kapadokya'nın eşsiz manzarasının tadını çıkaran Asensio ve Leonhard, gökyüzünde çekildikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

CENK TOSUN

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, geçtiğimiz gün duygusal bir paylaşımla gündemde yer almıştı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düşmüştü:

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirmişti. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

CENGİZ ÜNDER

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atmıştı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüşmüştü.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Ünlü çift, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Fenerbahçe’nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.