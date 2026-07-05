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Fenerbahçe'nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...
Fenerbahçe'nin yıldızından romantik rota! Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia Leonhard ile Kapadokya keşfinde...
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, kampının ardından sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte Kapadokya'ya gitti. Leonhard sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:46