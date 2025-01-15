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Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...
Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...
Çektikleri videolar ile geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen Seda Özkan ve Nisan Hakan, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Fenomen çiftin 'Eva' adındaki kızları da anne babası kadar ilgi görüyordu. Seda Özkan ve eşi geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olacaklarını duyurmuştu. Müjdeli haberi veren takipçileri ile paylaşan çiftin mutluluğu uzun sürmedi... Seda Özkan kendi hesabında yayınladığı bir hikaye ile bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:55