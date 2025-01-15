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Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

Çektikleri videolar ile geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen Seda Özkan ve Nisan Hakan, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Fenomen çiftin 'Eva' adındaki kızları da anne babası kadar ilgi görüyordu. Seda Özkan ve eşi geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olacaklarını duyurmuştu. Müjdeli haberi veren takipçileri ile paylaşan çiftin mutluluğu uzun sürmedi... Seda Özkan kendi hesabında yayınladığı bir hikaye ile bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:55
Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

Sosyal medyada çektikleri videolar ile dikkatleri üzerine çeken Seda Özkan ve Nisan Hakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olacaklarını açıklamıştı. Mutlulukları kısa süren çiftin bebeklerini kaybettikleri öğrenildi.

Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

Nisan Hakan, kendine ait sosyal medya platformunda videolar çekerek dikkat çekmişti.

Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

Doğal ve içten tavırlarıyla beğenilen Nisan Hakan, Seda Özkan ile hayatını birleştirmesi de oldukça konuşulmuştu.

Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

Evlendikten sonra birlikte videolar çekmeye başlayan fenomen çift, Instagram'da da tanınmaya başlamıştı.

Fenomen çift anne baba olacağını duyurmuştu! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti...

AİLESİ KADAR İLGİ GÖRÜYOR!

Fenomen çiftin 'Eva' adındaki kızları da en az anne babası kadar seviliyor.

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