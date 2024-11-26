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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!
Fenomen Sibil Çetinkaya'nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir içki markasının sponsorluğunda Capri'ye tatile gitti. Üç gün süren davet boyunca alkollü içeceği, markası görülecek şekilde Instagram hesabında birkaç kez yayınlayan Sibil Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girmiş. Bakanlık, gizli alkollü içecek reklamı yaptığı için ünlü fenomene 550 bin 59 lira ceza kesti.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 07:35