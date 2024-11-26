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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir içki markasının sponsorluğunda Capri'ye tatile gitti. Üç gün süren davet boyunca alkollü içeceği, markası görülecek şekilde Instagram hesabında birkaç kez yayınlayan Sibil Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girmiş. Bakanlık, gizli alkollü içecek reklamı yaptığı için ünlü fenomene 550 bin 59 lira ceza kesti.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 26.11.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 07:35
Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, işbirliği yaptığı içki firması için sevgilisi Şükrü Özyıldız ve bir grup yakın arkadaşını üç günlüğüne Capri'ye tatile götürmüştü. Ancak öğrendim ki, bu Capri tatili Sibil Çetinkaya'ya pahalıya patlamış!

Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Üç gün süren davet boyunca alkollü içeceği, markası görülecek şekilde Instagram hesabında birkaç kez yayınlayan Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girmiş.

Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Bakanlık, hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de bunu gizli yaptığı için ünlü fenomene cezayı basmış.

Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Bakanlık, ünlü influencera tam 550 bin 59 lira ceza kesmiş. O paylaşımları durdurma cezası da alan Sibil Çetinkaya, ava giderken avlanmış gibi görünüyor. Anlaşılan yurtdışı olduğu için yasağa takılmayacağını düşündü. Bir de üstüne vergi ödememek için 'reklam' ibaresini de koymayınca avlandı. Sibil Hanım bu işten kaç para aldı bilmiyorum ama ona pahalıya patladığını düşünüyorum. Bu ceza hem Sibil Çetinkaya'ya hem de diğer influencerlara ders olsun...

Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Sibil Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı Capri'deki davete, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in de arasında olduğu çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

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