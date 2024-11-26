Fenomen Sibil Çetinkaya’nın reklam tatili pahalıya patladı! Gizli alkol reklamına 550 bin TL ceza!

Bakanlık, ünlü influencera tam 550 bin 59 lira ceza kesmiş. O paylaşımları durdurma cezası da alan Sibil Çetinkaya, ava giderken avlanmış gibi görünüyor. Anlaşılan yurtdışı olduğu için yasağa takılmayacağını düşündü. Bir de üstüne vergi ödememek için 'reklam' ibaresini de koymayınca avlandı. Sibil Hanım bu işten kaç para aldı bilmiyorum ama ona pahalıya patladığını düşünüyorum. Bu ceza hem Sibil Çetinkaya'ya hem de diğer influencerlara ders olsun...