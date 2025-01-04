Ferdi Tayfur 2020’de GÜNAYDIN’a verdiği son röportajında vasiyet etti! ‘Hayatımın film olmasını istemiyorum’

"Ben öldükten sonra hayatımın film olarak çekilmesini istemiyorum"

Adana'da ırgatlıktan gelip zirveye çıkmış bir başarı hikayesiydi onun hayatı. Röportajımda kendisine "Hayatınızın film yapılmasını ister misiniz?" diye sorduğumda bana şunları söylemişti:

"Ben öldükten sonra hayatımın film olarak çekilmesini istemiyorum. Zaten bugüne kadar beni anlatan belgeseller yapıldı. Halkımız benimle ilgili her şeyi biliyor zaten. Sanatımı hep kalbimle, samimiyetle yaptım. Bunu en iyi halk fark ediyor. O samimiyet ve sevgi aramızda güçlü bağ oluşturdu. O bağ da hiçbir zaman kopmaz."

Ferdi Tayfur'un bu isteğine eminim ailesi saygı gösterecektir.

Sanatçılar eserleriyle yaşar, o da eserleriyle yaşayacak. İyi ki bu topraklardan Ferdi Tayfur geçti...