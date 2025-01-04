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Ferdi Tayfur 2020’de GÜNAYDIN’a verdiği son röportajında vasiyet etti! ‘Hayatımın film olmasını istemiyorum’
Ferdi Tayfur 2020’de GÜNAYDIN’a verdiği son röportajında vasiyet etti! ‘Hayatımın film olmasını istemiyorum’
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, tüm sevenlerini derinden etkiledi. Ölmeden önce inzivaya çekilen Tayfur, uzun süredir Muğla'da yaşıyordu. Ferdi Tayfur 2020'de GÜNAYDIN'a verdiği son röportajında 'Hayatımın film olmasını istemiyorum' dedi.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 06:10