Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur eşinin ihanetiyle sarsıldı: 3 kadın ve cinsel mesaj suçlaması! Mahkemenin yolunu tuttu
Usta arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliği kabusa döndü! 2023'te evlendiği eşi Muhammet Aydın'a yönelik ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Skandalın boyutu, farklı kadınlarla cinsel mesajlar ve gizli buluşmalarla ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları!
Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 09:46