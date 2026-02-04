Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur eşinin ihanetiyle sarsıldı: 3 kadın ve cinsel mesaj suçlaması! Mahkemenin yolunu tuttu

Usta arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliği kabusa döndü! 2023'te evlendiği eşi Muhammet Aydın'a yönelik ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Skandalın boyutu, farklı kadınlarla cinsel mesajlar ve gizli buluşmalarla ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 09:46
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı, şarkıcı Tuğçe Tayfur, 3. evliliğinde de şansını bulamadı.

Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında üçüncü kez nikah masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'la kurduğu yuvada da mutluluğu yakalayamadı...

İHANET İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI!

Hürriyet'te yer alan habere göre, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını iddia etti.

Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Muhammet Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D., kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.

Dosyada ayrıca M.K. adlı kadınla cinsel içerikli konuşmalar ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiası da yer alıyor. Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

2009'da ilk eşi Tolga Ertuğrul'la evlenen Tuğçe Tayfur, 2010'da bu evliliğini sonlandırdı. İkinci eşi Taner Şafak'la 2012'de nikah masasına oturan Tayfur, 2017'de oğlu Taner Efe'yi kucağına aldı. Bu evlilik ise 2019'da sona erdi.

2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız dünyaya getirdi.

Eşinin ihanetlerini öğrendikten sonra boşanma kararı alan Tayfur'un yakın çevresine, "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği öğrenildi.