Ferdi Tayfur’la aynı seti paylaşmıştı… Yeşilçam’ın Şeytan’ı bakın şimdi ne halde!

Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu. Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda. Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı. Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı. Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu. Ünlü oyuncu Derbeder filminde hayatının aşkını buldu. Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi, Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu. 12 yaşında 'Şeytan kız' olarak ünlenen Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı. Şu anda 63 yaşında olan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırtıyor. Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler... Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil Ekrem Dümer- Yalçın Dümer Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Aras Bulut İynemli uzun yıllardır birlikte olduğu ve kısa bir ayrılık yaşadığı oyuncu sevgilisi Bige Önal İle ilişkisine ikinci bir şans vermişti. Güzel oyuncu Miray Daner ise gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde verdiği kilolarla kendine hayran bırakan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı... Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER Son dönemin yakışıklı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin abisi ile aynı dizide oynadığını ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Aras Bulut İynemli ile abisi oyuncu Orçun İynemli 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol arkadaşıydı. ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR? Orçun İynemli, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çukur dizisinin başarılı karakteri Aras Bulut İynemli'nin abisi olan Orçun İynemli; ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisi ile yaşamış; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.