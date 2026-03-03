Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur’la aynı seti paylaşmıştı… Yeşilçam’ın Şeytan’ı bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımı Derbeder'de Ferdi Tayfur'la başrolü paylaşmıştı! "Şeytan Kız" Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı, son hali şaşırttı.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 13:16
Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu.

Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda.

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.

Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu.

Ünlü oyuncu Derbeder filminde hayatının aşkını buldu.

Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi, Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu.
12 yaşında 'Şeytan kız' olarak ünlenen Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı.

Şu anda 63 yaşında olan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

