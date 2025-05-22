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Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver'in son halini görenler tanıyamadı!
Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver'in son halini görenler tanıyamadı!
Başrolünde Ferdi Tayfur'un bulunduğu Derbeder filmi ile tanınan ve 'Şeytan' filminin başrolündeki Canan Perver'in son hali ortaya çıktı. 63 yaşındaki Canan Perver'i görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:42