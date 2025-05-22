Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver'in son halini görenler tanıyamadı!

Ferdi Tayfur'un rol arkadaşı, Yeşilçam'ın Şeytan'ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver'in son halini görenler tanıyamadı!

Başrolünde Ferdi Tayfur'un bulunduğu Derbeder filmi ile tanınan ve 'Şeytan' filminin başrolündeki Canan Perver'in son hali ortaya çıktı. 63 yaşındaki Canan Perver'i görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:42
Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver’in son halini görenler tanıyamadı!

Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver’in son halini görenler tanıyamadı!

Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver’in son halini görenler tanıyamadı!

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver’in son halini görenler tanıyamadı!

Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

Ferdi Tayfur’un rol arkadaşı, Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... 63 yaşındaki Canan Perver’in son halini görenler tanıyamadı!

Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu.