Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: "Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin"

Ferdi Tayfur'un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: "Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin"

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat etmesiyle birlikte, geride bıraktığı miras her geçen gün daha fazla merak konusu oluyor. Usta sanatçının servetiyle ilgili dün avukatı Hakan Tamgüç'ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Tamgüç'ün "Serveti 6 milyar TL" sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan da sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin" diyerek adeta ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 09:12
Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri vasiyet ve miras için günlerce kavgaya tutuşmuştu.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söylemişti.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu biliniyordu.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

MİRAS VE TELİF HAKLARI NEREYE GİTTİ?

Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre; Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay almıştı.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

MİRASTAN MEN EDİLDİ

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edilmişti.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

KIZINDAN CEVAP GELDİ!

Ferdi Tayfur'ın avukatı tarafından açıklanan mirası gündeme bomba gibi düşmüşken, usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

"MİRASIN PEŞİNE BİZDEN ÇOK DÜŞMÜŞ GİBİSİN"

Tayfur yaptığı miras açıklamasında, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Avukatına adeta ateş püsküren Tuğçe Tayfur, açıklamalarıyla ses getirdi.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

DİĞER ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

SİBEL CAN

Sibel Can, kariyerinin başında kazandığı ilk parayla yaptığı yatırımın detaylarını paylaştı. Sadece müzik dünyasındaki başarısıyla değil, finansal yatırımıyla da dikkat çeken sanatçı, ilk kazancıyla Karagümrük'te beş katlı bir apartman satın aldığını itiraf etti. Üstelik binanın zemin katında bir dükkân da bulunduğunu söyleyen Sibel Can, o dönemde bölgedeki evlerin oldukça uygun fiyatlı olduğunu da ekledi:

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

"Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında beş katlı bir apartman aldım, altında dükkân da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu."

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Henüz sahne kariyerinin başlarında yaptığı bu yatırım, sanatçının ilerleyen yıllarda kurduğu büyük servetin ilk adımı olmuş. Müzik dünyasına oryantal olarak adım atan, ardından assolistliğe yükselerek Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelen Can, sahne performanslarıyla olduğu kadar gayrimenkul yatırımlarıyla da kazancını katlamış durumda.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Bugün Sibel Can'ın serveti, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Beykoz'daki lüks malikanesi, Nakkaştepe'deki Boğaz manzaralı villası ve Amerika'nın Miami kentinde bulunan görkemli eviyle dudak uçuklatan bir mülk portföyüne sahip. Bununla da yetinmeyen ünlü sanatçı, çocuklarına da ayrı ayrı evler satın alarak onlara güçlü bir gelecek hazırlamış durumda.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Sadece evlerle sınırlı kalmayan bu birikim, lüks araç koleksiyonları ve ticari gayrimenkullerle de büyüyor. Her konserinden yüksek ücret alan, televizyon projelerinde de yer alarak gelirini çeşitlendiren Sibel Can, Türkiye'nin en zengin kadın sanatçılarından biri olarak gösteriliyor.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Yıllar önce kazandığı ilk parayla beş katlı apartman alan Sibel Can'ın bu vizyoner adımı, bugün geldiği noktayı özetler nitelikte. Sanatçı hem sahnede hem de yatırım dünyasında başarıya giden yolu erkenden keşfetmiş görünüyor.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı. Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Ferdi Tayfur’un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.