Ferdi Tayfur'un servetinin 6 milyar olduğunu iddia etmişti! Tuğçe Tayfur avukatına cevap verdi: "Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin"

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat etmesiyle birlikte, geride bıraktığı miras her geçen gün daha fazla merak konusu oluyor. Usta sanatçının servetiyle ilgili dün avukatı Hakan Tamgüç'ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Tamgüç'ün "Serveti 6 milyar TL" sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan da sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin" diyerek adeta ateş püskürdü.