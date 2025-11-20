Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımı Derbeder filminde Ferdi Tayfur'la başrolü paylaşan 'Şeytan Kız' lakaplı Canan Perver, uzun yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:50
Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmini hatırlıyor musunuz? Peki filmde Gül karakterini canlandıran Canan Perver'i... İçine şeytan kaçan küçük kızı canlandırıyordu.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Canan Perver şimdilerde pek oyunculuk yapmasada içine şeytan kaçmış küçük kız halleri hala hafızalarımızda.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Şeytan filmi ona şöhret kapılarını açtı ve tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Canan Perver ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Ünlü isim, güzelliğiyle o dönem herkesi büyülüyordu.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Ünlü oyuncu Derbeder filminde hayatının aşkını buldu.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım
Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi, Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu.
Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

12 yaşında 'Şeytan kız' olarak ünlenen Canan Perver yıllar sonra ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Şu anda 63 yaşında olan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım
Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Ali Şen-Şener Şen

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Şener Şen-İnci Şen

Ferdi Tayfur’un unutulmaz partneri Canan Perver son haliyle gündemde! ‘Gözlerime inanamadım

Macit Flordun-Tardu Flordun