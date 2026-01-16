Trend
Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı Günaydın'a konuştu! "Miras Ferdi dayımın istediği gibi dağıtılacak"
2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Arabesk müzizğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyet davası gelecek ay görülecek. Dava öncesi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe ile oğlu Timur tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı, GÜNAYDIN'a konuştu. Gözalıcı, "Ben dayımla son 15 yılı birlikte geçirdim. Bundan sonraki süreç, Ferdi dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem de manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" dedi.
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 08:00