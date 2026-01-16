Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı Günaydın'a konuştu! "Miras Ferdi dayımın istediği gibi dağıtılacak"

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Arabesk müzizğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyet davası gelecek ay görülecek. Dava öncesi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe ile oğlu Timur tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı, GÜNAYDIN'a konuştu. Gözalıcı, "Ben dayımla son 15 yılı birlikte geçirdim. Bundan sonraki süreç, Ferdi dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem de manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" dedi.

TUBA KALÇIK
16.01.2026
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bir yıl geçti ama akrabaları arasında sular hâlâ durulmuyor.
Geçtiğimiz aylarda Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt, Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı hakkında savcılığa şikayette bulunmuşlardı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözalıcı aleyhine açılan soruşturmada 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararını verdi.
Ancak ilgili karara itiraz eden Tayfur'un çocukları için mahkeme de benzer bir karar verdi. Ben de bunu sormak için Nilüfer Gözalıcı'yı aradım. "Dayım Ferdi Tayfur ile son 15 yıldır bir fiil beraber yaşıyorduk" diyen Gözalıcı sözlerine şöyle devam etti:

Adımı ve sevgili dayım Ferdi Tayfur'u asılsız iddia ve iftiralar ile karalamaya ve kötülemeye çalışan, bu doğrultuda kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan adı geçen muhataplar hakkında her türlü cezai ve hukuki işlemleri başlatacağım. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiraların hepsi için hukuk önünde hesap soracağım."

"Ben dayımın elinde büyüdüm. Evliliğim süresi boyunca ve sonrası hep dayımla beraberdim. O benim canımdı. Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek.

