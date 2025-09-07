Trend
Galeri
Trend Magazin
Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu
Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu
Müzik dünyasında son dönemde dijital platformlarla ilgili yaşanan sorunlar gündeme bomba gibi düştü. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, katıldığı radyo programında Spotify başta olmak üzere dijital müzik platformlarında karşılaşılan sıkıntılara değindi ve bakanlığın sektöre müdahale ettiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 08:55