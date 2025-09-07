Trend Galeri Trend Magazin Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu

Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu

Müzik dünyasında son dönemde dijital platformlarla ilgili yaşanan sorunlar gündeme bomba gibi düştü. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, katıldığı radyo programında Spotify başta olmak üzere dijital müzik platformlarında karşılaşılan sıkıntılara değindi ve bakanlığın sektöre müdahale ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 08:55
Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalar yaptı.

Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu

Göçer "Son dönemde özellikle Spotify başta olmak üzere dijital platformlarla ilgili çok büyük sıkıntılar ve sektörel sorunlar baş gösterdi.

Ferhat Göçer’den dijital platformlarla ilgili şok açıklama! Bakanlık Spotify konusuna el koydu

Bakanlık bu konuya el koydu, çok önemli gelişmeler var. Kısa bir süre içerisinde bütün soruları çok rahat sorabileceğimiz, bakanlığımızın düzenleyeceği ve haberini onların vereceği çok önemli gelişmeler bizi bekliyor" diye konuştu.