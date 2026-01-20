Trend Galeri Trend Magazin Fettah Can ve ailesinden kar tatili paylaşımı!

Ünlü besteci, söz yazarı ve şarkıcı Fettah Can, 204 yılında Cansu Kurtçu ile evlendi. Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun bu mutlu evliliğinden ikiz çocukları dünyaya geldi. İkizleri büyüyen çift, sömestr tatilini fırsat bildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 21:59
Ünlü şarkıcı Fettah Can, meslektaşı Cansu Kurtçu ile aradığı mutluluğu buldu.

Ünlü çift, 2014 yılında evlenerek mutluluğa 'evet' dedi. Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun bu mutlu evliliğinden ikizleri dünyaya geldi.

Bir kız bir de erkek çocuk sahibi olan ünlü çiftin çocukları büyüdü. Çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada çocuklarıyla paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü çift, çocuklarıyla eğitim arasını fırsat bilerek İngiltere'ye gitmişti.

SÖMESTRI FIRSAT BİLDİ

Fettah Can ve ailesi, yine sömestrı fırsat bilerek bu kez kar tatili yaptı.

KAR TATİLİNDEN PAYLAŞIM

Ünlü çift, çocuklarını da alarak Erciyes tatilinden paylaşım yaptı.

