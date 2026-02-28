Trend Galeri Trend Magazin Fikret Orman’dan mahkemede Güzide Duran itirafı! "Evlenme teklifi etmedim ama..."

Eski manken Güzide Duran ile işadamı Adnan Aksoy'un çekişmeli devam eden boşanma davasında; Duran'ın aşk yaşadığı Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman tanık olarak dinlendi.

Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'te "şiddetli geçimsizlik" ve "zina" iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava süreci devam ediyor.

Eski manken Güzide Duran ile işadamı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası görülmeye devam ediyor. Aksoy'un 7 Kasım 2024'te 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava süreci sürüyor. Gizlilik kararı bulunan davanın son celsesinde mahkeme,

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Fikret Orman tanık olarak dinlendi.

Okan Buruk'un ise bir sonraki celse dinlenmesi bekleniyor. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Duran, boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile görüntülenmiş ve aşklarını ilan etmişlerdi.

'GÜZİDE İLE İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR'
Fikret Orman'ın ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Yasak aşkı kabul eden Orman, "Güzide Duran ile mayıs ayında tanıştım. O dönemde boşanma davası devam ediyordu. Tatillere gittik, aynı odalarda kaldık. Kendisi hâlâ sevgilim olur evlenme teklifi etmedim. Birlikteliğimiz devam ediyor ama aynı evlerde yaşamıyoruz" dedi.

Davaya katılmayan Adnan Aksoy'u duruşmada avukat Serap Temur İşçen temsil etti.

OCAK AYINDA GERÇEKLEŞEN DURUŞMA ÖNCESİ GÜZİDE DURAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ!

Duran, duruşma öncesi dün yaptığı paylaşımda zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Eski manken, takipçilerini şoke eden o paylaşımda, "Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜM KADINLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşti. Gizlilik kararı bulunan duruşmanın çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Hakime söylemem gereken her şeyi söyledim.

Bir an önce boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum ve bunu tüm hemcinslerim için de istiyorum.

Bütün boşanmak isteyen fakat boşanamayan ve bu zorlukla mücadele eden kadınlar için mücadele ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir sonraki duruşmanın 27 Şubat'ta görüleceği, Okan Buruk ve Fikret Orman'ın da tanık olarak dinleneceği öğrenilmişti.

ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI EVİN KAPISINA GİTMİŞTİ!

Boşanma davası devam ederken yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Duran, aylardır kızını ve oğlunu göremiyordu. Eski manken geçtiğimiz günlerde çocuklarını görmek için Roma'nın yolunu tutmuştu. Kızı ve oğluna ulaşamayan Duran, gece yarısı çocuklarının yaşadığı evin kapısına gitmişti.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Güzide Duran'ın iki çocuğu ise kapının açılmasını bile istemedi. Babalarına görüşmek istemediklerini ilettiler. Bu durum karşısında çılgına dönen Duran, yüksek sesle bağırmaya başladı. Çıkan tartışma üzerine komşular rahatsız olup polis çağırdı. Olay yerine gelen polisler Duran'a müdahale etti. Aksoy, bunun üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ünlü manken Güzide Duran, 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'la yaşadığı olaylı boşanma süreciyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

AŞKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Ünlü manken yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'dan evlilik teklifi almıştı. Duran'ın henüz boşanmadan taktığı tektaş ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

DANİMARKA'DA AŞK TAZELEDİLER

Ünlü çift, kimseye aldırış etmeden aşklarını dıyasıya yaşamaya devam ediyor. Ünlü çift, şimdilerde arkadaşları ve yakın çevresiyle birlikte Kopenhag'ta tatillerini sürdürüyor.

AŞK POZLARI SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU

Bir süredir birlikte olan Güzide Duran ve Fikret Orman, Danimarka'da adeta aşka geldi. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden aşk pozlarını yayınladı. Duran ve Orman, Danmarka'dan sonra Roma'ya geçti.

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Mİ?

Ünlü mankenin çocuklarını görüp görmediği ise merak konusu oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.

NELER OLMUŞTU?

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.

16 yıllık eşi Adnan Aksoy ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.

"İBRETLİK BİR TABLO"
Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

BOŞANMADAN SEVGİLİSİYLE İLK KAREYİ PAYLAŞTI...

Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Güzide Duran sevgilisi Fikret Orman'la ilk kez paylaşım yaptı.

Orman'ın elini tutan ve paylaşımına kalp emojisi koyan Duran'a çok sayıda tepki yağdı.

BOŞANMADAN NİKAH MASASINA OTURUYOR!
Özel hayatıyla dikkat çeken Güzide Duran Fikret Orman'dan evlilik teklifi de almıştı.

PES DEDİRTEN EVLİLİK AÇIKLAMASI!
Güzide Duran, yaptığı evlilik açıklaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.