Filenin Sultanları’nda şok kriz! Melissa Vargas Zehra Güneş’i tek kalemde sildi!

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

16 Ekim 1999 tarihinde Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya gelen Melissa Teressa Vargas Abreu, Küba'da ve Türkiye'de voleybol sahnesine damga vurmuş genç bir sporcu. Henüz 6 yaşında voleybola başlayan Vargas, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 8 yaşında okul takımına katılmasıyla yükselişi hızlandı ve erken yaşta "Küba'nın geleceği" olarak anılmaya başladı. Çocukluk yıllarında kazandığı başarılar, ileride uluslararası arenada büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veriyordu.

Melissa Vargas, 12 yaşında Cienfuegos takımının antrenmanlarına katılmaya başladı. Aynı dönemde Küba alt yaş voleybol milli takımlarında forma giyerek ulusal arenada da kendini göstermeyi başardı. Genç yaşta sergilediği performans, uluslararası voleybol çevrelerinde de dikkat çekmesini sağladı. Böylece Vargas'ın voleybol yeteneği belirginleşti ve geleceğin büyük yıldızlarından biri olacağı netleşti.