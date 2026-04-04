Trend Galeri Trend Magazin Filenin Sultanları’nda şok kriz! Melissa Vargas Zehra Güneş'i tek kalemde sildi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimleri Zehra Güneş ile Melissa Vargas cephesinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakın dostluklarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikilinin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı. Bu sürpriz hamle sonrası sosyal medya adeta yıkılırken, kulislerde "Aralarında ciddi bir kriz mi var?" sorusu konuşulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 15:19
Sahadaki uyumları kadar özel hayatlarındaki yakın dostluklarıyla da dikkat çeken Zehra Güneş ile Melissa Vargas, bu kez kriz iddiasıyla gündemde. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin arasındaki beklenmedik gelişme şaşkına çevirdi.

Melissa Vargas, yakın dostu Zehra Güneş'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Sosyal medyada yaşanan bu beklenmedik hamlenin nedeni bilinmezliğini korurken, olay voleybolseverler tarafından anında fark edildi.

Bu hamle sonrası ikilinin hayranları arasında "Aralarında ipler koptu" yorumları yapılmaya başlandı.

Öte yandan Zehra Güneş ise Vargas'ı takip etmeyi sürdürüyor.

Gözler şimdi Zehra Güneş ve Melissa Vargas'tan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

16 Ekim 1999 tarihinde Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya gelen Melissa Teressa Vargas Abreu, Küba'da ve Türkiye'de voleybol sahnesine damga vurmuş genç bir sporcu. Henüz 6 yaşında voleybola başlayan Vargas, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 8 yaşında okul takımına katılmasıyla yükselişi hızlandı ve erken yaşta "Küba'nın geleceği" olarak anılmaya başladı. Çocukluk yıllarında kazandığı başarılar, ileride uluslararası arenada büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veriyordu.

Melissa Vargas, 12 yaşında Cienfuegos takımının antrenmanlarına katılmaya başladı. Aynı dönemde Küba alt yaş voleybol milli takımlarında forma giyerek ulusal arenada da kendini göstermeyi başardı. Genç yaşta sergilediği performans, uluslararası voleybol çevrelerinde de dikkat çekmesini sağladı. Böylece Vargas'ın voleybol yeteneği belirginleşti ve geleceğin büyük yıldızlarından biri olacağı netleşti.

9 Nisan 2021'de düzenlenen resmi törende, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Bu gelişme, özel hayatında da bir dönüm noktasıydı.

Artık Türk vatandaşı olarak Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyebilecek olan Vargas, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Sahadaki kararlılığı, etkileyici performansı ve kazandırdığı sayılarla Türk voleybolunun yükselişinde önemli rol oynadı ve Türk halkının gönlünde taht kurdu.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, orta oyuncu pozisyonunda görev alan ve Türk voleybolunun parlayan yıldızları arasında gösterilen başarılı bir sporcudur. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atan Güneş, kariyerine VakıfBank altyapısında 13 yaşında başladı. Genç yaşta dikkat çeken yeteneğiyle kısa sürede yükselişe geçen Güneş, yıldız ve genç kategorilerde üst üste Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi ve burada da çifte şampiyonluk yaşadı. Ardından VakıfBank'ın 2. Lig'e yükselen kadrosunda yer aldı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Zehra Güneş, sezon sonunda VakıfBank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takım kariyerinde de dikkat çeken bir başarı grafiği çizen Güneş, yıldız ve genç milli takımlarla dünya ve Avrupa dereceleri elde etti. U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı. Kulüp kariyerinde ise VakıfBank ile 2 kez Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi kazandı.

Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Başarılı milli voleybolcu, kariyerine de yine doğup büyüdüğü şehirde, İstanbul merkezli VakıfBank Spor Kulübü'nde başlamıştır.

Başarılı orta oyuncu, genç yaşına rağmen voleybol kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Milli takımdaki performansı, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı şampiyonluklarla dikkat çeken Güneş, hem Türkiye'de hem de dünyada adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

