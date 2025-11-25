Filistinli rapçi Saint Levant İsrail'in zulmüne tepki gösterdi! "Bu bir soykırım"

"BU POLİTİK OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Geçmişte Filistinliler ve Araplar hakkında barbar, vahşi, terörist, değersiz ve sevgi dolu olmadıkları yönünde ifadeler duyduğuna vurgu yapan Levant, şunları kaydetti: "Doha'da, bir Arap ülkesinde, sevgi dolu, şefkatli, verici olduğumuzu söylemek için tekrar buradayım. Görüp görebileceğiniz en gururlu bireylerdeniz. Hayatınızda görebileceğiniz en sevgi dolu bireylerden bazılarıyız. Sadece burada olmak bile, Katar'da, Doha'da karşılanma şeklim bile kendimi evimde hissetmemi sağlıyor. Bu nedenle Filistinliler olarak kim olduğumuzu ifade etmekte özgür olmamıza izin verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü gittiğim pek çok ülkede bana, 'Marwan, nereli olduğun hakkında konuşma.' diyorlar. Hayır, bu politik olarak doğru değil. Tabii ki konuşacağız." Konser boyunca sanatçıya eşlik eden müzikseverler "özgür Filistin" sloganları attı.