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Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! "Dünyada beni en çok seven insan..."

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Acı haberi alan oğlu İlker İnanoğlu, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak ona veda etti. İşte yürekleri dağlayan o sözler…

Giriş Tarihi: 22.03.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:28
Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! Dünyada beni en çok seven insan...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, hayata veda ederek sevenlerini derin bir yasa boğdu. Zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Akın'ın vefat haberi büyük üzüntü yarattı.

Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! Dünyada beni en çok seven insan...

Vefat haberinin ardından paylaşım yapan oğlu İlker İnanoğlu'nun yazdıkları ise yürekler burktu.

Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! Dünyada beni en çok seven insan...

İşte yazdığı uzun yazı ile annesi Filiz Akın'ın fotoğraflarını paylaşan İlker İnanoğlu'nun o paylaşımı...

Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! Dünyada beni en çok seven insan...

"BENİ BU DÜNYADA EN ÇOK SEVEN İNSAN..."
İlker İnanoğlu paylaşımda şunları söyledi; "Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabi ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun..."

Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! Dünyada beni en çok seven insan...

"ŞİMDİ DE BEN SANA VEDA EDİYORUM..."
Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın ile oynadığı 'Veda' filminin afişini paylaştı. Altına ise, "Veda filminin sonunda senin kucaklarında vefat etmiştim, şimdi de ben sana veda ediyorum" yazdı....