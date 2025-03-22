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Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! "Dünyada beni en çok seven insan..."
Filiz Akın’a son veda! Oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek burkan sözler! "Dünyada beni en çok seven insan..."
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Acı haberi alan oğlu İlker İnanoğlu, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak ona veda etti. İşte yürekleri dağlayan o sözler…
Giriş Tarihi: 22.03.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:28