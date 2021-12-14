Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Kocaelispor ile Erzurumspor maçında yaşananlar merhum sanatçı İbrahim Erkal'in eşi Filiz Erkal'ı isyan ettirdi. Sanatçıya edilen küfürlere tepki gösteren Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü. Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba?" diyerek, sert tepki gösterdi.

TFF 1. Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında çalan İbrahim Erkal'ın "Canısı" adlı şarkısı tribünde kavgaya ve küfürleşmeye neden oldu.

Bir grup taraftarın Erkal'a küfretmesinin ardından merhum sanatçının eşi Filiz Erkal, tepki gösterdi.

"ÖLMÜŞ İNSANDAN NE İSTEDİNİZ?" Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü.

Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba? Çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün; ailesini, çocuklarını, sevenlerini... Empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik, insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterdim de sizin gibiler onu da onur sayar!" ifadelerini kullandı.