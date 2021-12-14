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Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Kocaelispor ile Erzurumspor maçında yaşananlar merhum sanatçı İbrahim Erkal'in eşi Filiz Erkalisyan ettirdi. Sanatçıya edilen küfürlere tepki gösteren Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü. Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba?" diyerek, sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:16
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

TFF 1. Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında çalan İbrahim Erkal'ın "Canısı" adlı şarkısı tribünde kavgaya ve küfürleşmeye neden oldu.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

Bir grup taraftarın Erkal'a küfretmesinin ardından merhum sanatçının eşi Filiz Erkal, tepki gösterdi.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

"ÖLMÜŞ İNSANDAN NE İSTEDİNİZ?"

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba? Çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün; ailesini, çocuklarını, sevenlerini... Empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik, insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterdim de sizin gibiler onu da onur sayar!" ifadelerini kullandı.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’a küfür edenlere sert tepki gösterdi!

TARAFTAR HESABINDAN AÇIKLAMA

Kocaelispor taraftarı da Instagram'dan açıklama yaparak yapılan, uygunsuz davranışı kınadı. Gönderide, "Dün akşam B. B. Erzurumspor ile oynadığımız müsabakanın devre arasında rahmetli sanatçımız İbrahim Erkal'ın seslendirdiği ve bizlerin de Sayın İbrahim Erkal'ın anısına açmış olduğumuz müziğe tepki gösteren iki üç taraftarın yapmış olduğu uygunsuz davranışı kesinlikle tasvip etmiyor, İbrahim Erkal'ı Kocaelispor camiası olarak rahmetle anıyoruz." sözlerine yer verildi.

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