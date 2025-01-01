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Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında adını duyuran Berna Karagözoğlu, sevimli tavırları ve enerjisiyle herkesi etkilemişti. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri mest etti.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:30
Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Atv ekranlarında bir dönem beğenilerek izlenen şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen"in yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor. Berna Karagözoğlu, uzun yıllar sonra tekrar gündem oldu. "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilenen ve çok seviyen o sevimli kız şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu, güzel bir genç hanım oldu.

İşte merak edenler için son hali…

Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

Fındık Kurdu Berna 24 yaşında mest etti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Şimdilerde genç bir kız olan Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor.

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