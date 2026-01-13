ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da bugün yaşananlar adeta güne damga vurdu. 7 AYDIR ORTADA YOKTU! SUÇ ÇETESİNİN YANINDA BULUNDU! Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru'yu Esra Erol aynı gün buldu! Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur'un yanında bulundu. POLİS 1 YILDIR FERHAT'IN PEŞİNDEYDİ! ESRA EROL CANLI YAYINDA YAKALADI! Esra Erol'da canlı yayınında film sahnesi gibi bir kaçış ve yakalanma anı yaşandı! Polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur'un, Esra Erol canlı yayınındaki kaçış anları Esra Erol'da kameralarına yansıdı. CANI YAYINDA YAKALANDI Kaçan şahsı Esra Erol ekipleri takip etti. Canlı yayında yaşanan kovalama sahnesi nefes kesti. Ferhat Öztamur, Esra Erol canlı yayınında kıskıvrak yakalandı. Firari sanığı Esra Erol ekibi canlı yayında yakaladı! DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN SİSTEMİNİ ESRA EROL CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ! Esra Erol'un yayın esnasında peşini bırakmadığı Ferhat Öztamur canlı yayında, Esra Erol'a dolandırıcılık çetesinin tüm sistemini bir bir anlattı. ESRA EROL TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI! 5 yıl yatarı olan ve polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur, Esra Erol sayesinde canlı yayında gözaltına alındı. Filmleri aratmayan kovalama sahnesi ve suç makinası Ferhat'ın yakalanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı!