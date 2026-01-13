Firari sanığı Esra Erol ekibi canlı yayında yakaladı!

7 AYDIR ORTADA YOKTU! SUÇ ÇETESİNİN YANINDA BULUNDU!

Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru'yu Esra Erol aynı gün buldu! Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur'un yanında bulundu.