Trend Galeri Trend Magazin Fit haliyle görenleri şaşırttı! Derya Bedavacı zayıflama sırrını verdi

Arabesk müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı geçtiğimiz akşam sahne aldı. Zayıfladığı fark edilen Bedavacı, formunu koruma yöntemini paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:20
Arabesk müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı, Kıbrıs'ta konser verdi.

Zayıfladığı görülen sanatçı sırrını verdi.

Bedavacı, "Spora ve diyete başladım. Herkese tavsiyem; az yesinler ve sofradan aç kalksınlar" dedi.

Sevilen sanatçı Zara da geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi oldukça dikkat çekiyor.

Git gide güzelleşen Zara, fiziğine de dikkat etmeye başlayan bir diğer isim.Be

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilen ünlü türkücü sıkı bir diyete başladığını belirtmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkan Zara zayıflama süreci hakkında, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız" demişti.

"SIMSIKI DİYETİMDE 6. GÜN"

"Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" notunu düşmüştü.

16 KİLO VERDİ!
Şarkıcı Zara, zayıflama yolculuğunda 16 kiloyu geride bıraktı. Bu süreçte ne yediğini merak eden hayranları için ise kahvaltısını paylaştı.

"YEMEYİN KIZLAR"
Kahvaltısında yumurta, zeytin ve salatalığa yer verdiği görülen Zara, gönderisinin altına ise, 'Yemeyin kızlar' yazdı.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimleri sizler için derledik

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu.

Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartıyor.

70 KİLO VERDİ!

70 kilo veren 49 yaşındaki Güllü, şimdilerde adeta bir deri bir kemik.

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Şarkıcının son haline beğeni yağıyor.

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.