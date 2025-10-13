Fit haliyle görenleri şaşırttı! Derya Bedavacı zayıflama sırrını verdi

Geçtiğimiz haftalarda yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkan Zara zayıflama süreci hakkında, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız" demişti.