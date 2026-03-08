Trend Galeri Trend Magazin Flaşlar patladı, panik başladı! Fırat Çelik Yeniköy'de gizemli kız arkadaşıyla yakalandı...

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Fırat Çelik, uzun süredir magazin gündeminden uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü oyuncu, bu kez Yeniköy'de gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. İşte dikkat çeken o anların detayları…

Giriş Tarihi: 08.03.2026 06:53
Oyuncu Fırat Çelik önceki gün Yeniköy'de bir kız arkadaşıyla görüntülendi.

Flaşlarla paniğe kapılan hanımefendi yüzünü gizlemeyi tercih etti. Muhabirlerin, "Hanımefendi kendini saklamak istiyor galiba?" şeklindeki sorularına Çelik'in kız arkadaşı, "Burası özel mülk, kapımın önünü çekemezsiniz" yanıtını verirken Çelik, "Arkadaşlar iyi akşamlar, her şey yolunda" diyerek oradan ayrıldı.

Öte yandan özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncu hakkında merak edilen detaylar da yeniden gündeme geldi.

Nereli olduğu merak edilen yakışıklı oyuncu Almanya'nın Ostfildern kentinde dünyaya gelmiş olsada ailesinin aslen Adanalı olduğu öğrenildi.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

BURCU ÖZBERK

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça dile getirdi: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurdu.

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

YASEMİN ESMERGÜL

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.