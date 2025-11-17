Trend
Fosforlu Cevriyem’de Türkan Şoray’ın şarkısını seslendirmişti! Yeşilçam’ın saklı sesi Belkıs Özener tam 56 yıl sonra kulakların pasını attı…
Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi birçok ünlü sanatçının söylediği şarkıların gerçek sesi olan Belkıs Özener, milyonların hafızasına unutulmaz şarkılar bıraktı. "Fosforlu Cevriyem" filminde Türkan Şoray'ın şarkısını seslendiren Özener, tam 56 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden söyledi.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:10