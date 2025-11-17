Trend Galeri Trend Magazin Fosforlu Cevriyem’de Türkan Şoray’ın şarkısını seslendirmişti! Yeşilçam’ın saklı sesi Belkıs Özener tam 56 yıl sonra kulakların pasını attı…

Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi birçok ünlü sanatçının söylediği şarkıların gerçek sesi olan Belkıs Özener, milyonların hafızasına unutulmaz şarkılar bıraktı. "Fosforlu Cevriyem" filminde Türkan Şoray'ın şarkısını seslendiren Özener, tam 56 yıl sonra aynı şarkıyı yeniden söyledi.

Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde, 1940 yılında dünyaya geldi.

"Fosforlu Cevriye", "Sevemedim Kara Gözlüm", "Senede Bir Gün", "Aşkım Bahardı", "Damarımda Kanımsın" gibi şarkılarıyla Yeşilçam'ın birçok sanatçısına ses olan Belkıs Özener, başarılarla sonuçlandırdığı ses yarışmaları sayesinde henüz 14 yaşındayken sahnelerden yerini aldı.

16 yaşında Rauf Köksalan ile gerçekleştirdiği evliliğinden Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu olan Özener, evliliğinden sonra sahneleri geride bırakmayı tercih etti.


TAM 56 YIL SONRA YENİDEN!

"Fosforlu Cevriyem" filminde Türkan Şoray için seslendirdiği "Fosforlu Cevriye" şarkısını tam 56 yıl sonra yeniden seslendiren Belkıs Özener, güzel sesiyle adeta kulaklardan yılların pasını attı.

Belkıs Özener, evliliğinden sonra Türk Sanat Müziği sanatçısı olan ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmayıp daha çok Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray,Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi sinema yıldızların yerine şarkıları seslendirmeyi tercih etti.

85 yaşında olan Özener, hala enerjisi, hoş sesi, ve duruşuyla dikkatleri üzerine çekerken, ablası Gönül Yazar ile kendilerine "taş bebek" dedirtmeye devam ediyorlar.

