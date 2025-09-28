Trend Galeri Trend Magazin 'Fotoğraflarda daha güzeldin' paylaşımları olay olmuştu! Burcu Özberk yorumlara sitem etti: "Biz de insanız"

'Güneşin Kızları' ile tanınan Burcu Özberk, sosyal medyada bir takipçisinin kendisiyle fotoğraf paylaşarak 'Fotoğraflarda çok güzeldin. Aşkım bitti' notunu düşmesiyle gündeme geldi.Ünlü oyuncu kendisine gelen bu tür yorumlar karşısında 'Biz de insanız' diyerek sitem etti.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:44
"Güneşin Kızları" ile tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Özberk'in bir takipçisinin kendisiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaşarak, "Fotoğraflarda daha güzeldin. Sana olan aşkım bitti" notunu düşmesi, kısa sürede çok sayıda yorum ve tepki almıştı.

Ünlü oyuncu konu hakkında açıklamada bulundu. Burcu Özberk şu ifadeleri kullandı: "Okudum yorumları, yaşları küçük çocuklar. Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koyuyorum.

"İNSAN ÜZÜLÜYOR"

O gün doktor çıkışı yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu bence bu kadar büyüyeceğini."

Burcu Özberk yaptığı açıklamaların ardından kısa sürede ses getirdi. Ancak Özberk'in ortaya çıkan eski hali de görenleri şaşkına çevirdi.

'MEĞER ESTETİK GÜZELİYMİŞ'

Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'meğer estetik güzeliymiş' gibi yorumunu yaptı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİSİL ORAL

ÇİSİL ORAL

ÇİSİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL