'Fotoğraflarda daha güzeldin' paylaşımları olay olmuştu! Burcu Özberk yorumlara sitem etti: "Biz de insanız"

'Güneşin Kızları' ile tanınan Burcu Özberk, sosyal medyada bir takipçisinin kendisiyle fotoğraf paylaşarak 'Fotoğraflarda çok güzeldin. Aşkım bitti' notunu düşmesiyle gündeme geldi.Ünlü oyuncu kendisine gelen bu tür yorumlar karşısında 'Biz de insanız' diyerek sitem etti.