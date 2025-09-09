Trend
'Friends'in 'Rachel Green'i aşkı buldu! Jennifer Aniston sevgilisini takipçilerine ilan etti!
'Rachel Green' karakteriyle gönüllerde taht kuran Jennifer Aniston, bir süredir yaşam koçu Jim Curtis ile aşk yaşıyordu. Özel hayatını kapalı kapılar ardından yaşayan Aniston, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti!
Giriş Tarihi: 09.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:09