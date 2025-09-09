Trend Galeri Trend Magazin 'Friends'in 'Rachel Green'i aşkı buldu! Jennifer Aniston sevgilisini takipçilerine ilan etti!

'Friends'in 'Rachel Green'i aşkı buldu! Jennifer Aniston sevgilisini takipçilerine ilan etti!

'Rachel Green' karakteriyle gönüllerde taht kuran Jennifer Aniston, bir süredir yaşam koçu Jim Curtis ile aşk yaşıyordu. Özel hayatını kapalı kapılar ardından yaşayan Aniston, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti!

Giriş Tarihi: 09.09.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:09
1994-2004 yılları arasında ekranlarda yayınlanan 'Friends', dizisiyle yıldızını parlatan Jennifer Aniston, yabancı basının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Başarılı Hollywood oyuncusu sadece kariyeriyle değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Ancak Jennifer Aniston bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aniston bir süredir yaşam koçu olan Jim Curtis'la aşk yaşıyordu.

Gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşamaya başlayan Aniston, mutluluğunu nihayet sosyal medya hesabında paylaştı.

"Thank you Summer" notuyla Instagram hesabından ardı ardında paylaşımlar yapan Jennifer Aniston, yayınladığı karelere taze aşkına da yer verdi. Oldukça samimi halleriyle dikkat çeken çift, kısa sürede magazin manşetlerini süsledi.

Öte yandan 56 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını geçen günlerde de sevenleriyle paylaşmıştı. Aniston, "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin." diyerek diyerek pozitif bakış açısının önemini vurgulamıştı.

Güzel oyuncu aynı zamanda, bakımlarını da ihmal etmediğini söyleyerek, 'Yüz bakımları, lazer ve tüm o diğer şeyler... Gri saçların beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim.' diyerek bakımını da ihmal etmediğini söyledi. Gençlik rutini sabah uyandığı gibi başlıyormuş. "Sabah ilk iş ARMRA Colostrum'u (Besin takviyesi) oda sıcaklığında su ve içine sıktığım bir tam limonla içiyorum" demişti.

Jennifer Aniston aryıca beslenme düzenine ve spor alışkanlıklarına da dikkat ettiğinin altını çizmişti.

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer ünlü isimler...

Hollywood dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ve eşi Victoria Beckham, sık sık kendilerinden söz ettiriyor.

Ancak bu sefer yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Victoria Beckham dikkatleri üzerine çekti.

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıkladı.

Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarıyor.

Türkiye'nin önde gelen güzellerinden olan Mine Tugay'da gençlik sırrını vermişti...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN