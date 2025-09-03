Trend
Galeri
Trend Magazin
'Friends'in 'Rachel Green'i yıllara meydan okuyor! 56 yaşındaki Jennifer Aniston gençlik iksirinin sırrını açıkladı...
'Friends'in 'Rachel Green'i yıllara meydan okuyor! 56 yaşındaki Jennifer Aniston gençlik iksirinin sırrını açıkladı...
'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Rachel Green' rolüyle herkesin sevgisini kazanan Hollywood oyuncusu Jennifer Aniston, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. 56 yaşında genç kızlara parmak ısırtan Aniston, gençlik ikisirini açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:20