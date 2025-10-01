'Friends'in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston'dan dobra itiraf: "Hayatımın dönüm noktasıydı ama..."

Öte yandan 56 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını geçen günlerde de sevenleriyle paylaşmıştı. Aniston, "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin." diyerek diyerek pozitif bakış açısının önemini vurgulamıştı.



Güzel oyuncu aynı zamanda, bakımlarını da ihmal etmediğini söyleyerek, 'Yüz bakımları, lazer ve tüm o diğer şeyler... Gri saçların beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim.' diyerek bakımını da ihmal etmediğini söyledi. Gençlik rutini sabah uyandığı gibi başlıyormuş. "Sabah ilk iş ARMRA Colostrum'u (Besin takviyesi) oda sıcaklığında su ve içine sıktığım bir tam limonla içiyorum" demişti.