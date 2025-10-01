Trend Galeri Trend Magazin 'Friends'in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston'dan dobra itiraf: "Hayatımın dönüm noktasıydı ama..."

'Friends'in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston'dan dobra itiraf: "Hayatımın dönüm noktasıydı ama..."

Bir döneme damga vuran 'Frineds' dizisinde canlandırdığı 'Rachel Green' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Jennifier Aniston doba açıklamalarda bulundu. 'Friends'in kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Aniston bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:18
’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

1994-2004 yılları arasında ekranlarda yayınlanan 'Friends', dizisiyle yıldızını parlatan Jennifer Aniston, yabancı basının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Başarılı Hollywood oyuncusu sadece kariyeriyle değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Ancak Jennifer Aniston son olarak yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Oyuncu, Friends ile elde ettiği başarının kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu ancak tüm kariyerinin sadece bu yapımla anılmasından rahatsızlık duyduğunu da dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Evet, Friends hayatımın dönüm noktasıydı ama ben her yeni projede kendimi yeniden keşfetmeye çalışıyorum."

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Öte yandan 56 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını geçen günlerde de sevenleriyle paylaşmıştı. Aniston, "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin." diyerek diyerek pozitif bakış açısının önemini vurgulamıştı.

Güzel oyuncu aynı zamanda, bakımlarını da ihmal etmediğini söyleyerek, 'Yüz bakımları, lazer ve tüm o diğer şeyler... Gri saçların beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim.' diyerek bakımını da ihmal etmediğini söyledi. Gençlik rutini sabah uyandığı gibi başlıyormuş. "Sabah ilk iş ARMRA Colostrum'u (Besin takviyesi) oda sıcaklığında su ve içine sıktığım bir tam limonla içiyorum" demişti.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer ünlü isimler...

Hollywood dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ve eşi Victoria Beckham, sık sık kendilerinden söz ettiriyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Ancak bu sefer yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Victoria Beckham dikkatleri üzerine çekti.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıkladı.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarıyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Türkiye'nin önde gelen güzellerinden olan Mine Tugay'da gençlik sırrını vermişti...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

FAHRİYE EVCEN

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

FAHRİYE EVCEN

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

FAHRİYE EVCEN

’Friends’in yıldız oyucularındandı! Jennifer Aniston’dan dobra itiraf: Hayatımın dönüm noktasıydı ama...

ASLI ENVER