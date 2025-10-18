Trend Galeri Trend Magazin Funda Arar'dan yeni sezona yeni imaj! Kış geldi sarı saçlarına veda etti

Funda Arar'dan yeni sezona yeni imaj! Kış geldi sarı saçlarına veda etti

Ünlü şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Zincirlikuyu'daki gösteri merkezinde konser verdi. Funda Arar ile Arabesk Geceleri konseptiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcının imajını da yenilediği görüldü.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 07:27
Kış aylarının gelmesiyle kısa, sarı saçlarına veda eden Arar'ın, kumral ve uzun saçları dikkat çekti. Sanatçı, gece boyunca sevilen şarkılarını konuklarıyla birlikte seslendirdi.

Sesiyle kulakların pasını silen Arar, kumral ve uzun yeni saç stiliyle beğeni topladı.

BOŞANIR BOŞANMAZ İMAJ TAZELEDİ

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor.

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı. Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

PELİN AKİL

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

ŞÜKRAN OVALI

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.