Funda Arar'ın sözlerine destek verdi! Burcu Kara'dan sosyal medya çıkışı: "Her şey göstermek üzerine kuruldu"
Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Funda Arar, "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler" sözleriyle çok konuşulan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü sanatçının açıklamalarına oyuncu Burcu Kara'dan destek geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 16:01