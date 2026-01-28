Funda Arar'ın sözlerine destek verdi! Burcu Kara'dan sosyal medya çıkışı: "Her şey göstermek üzerine kuruldu"

"HER ŞEY GÖSTERMEK ÜZERİNE KURULDU"

"Ben de sofra ve yemek paylaşan biri değilim, hassasiyetim var. Pek öyle şeyler yapmam. Şimdi her şey, arabanı, evini, saatini ve yediğini göstermek üzere kuruldu. Hayat tamamen buna döndü. Bu benim karakter ve yetişme tarzıma ters. Ben sosyal medyada ortak dertlerle ilgili olaylara destek olmak ve birilerine yardım etmek gibi şeyler paylaşıyorum." Ünlü oyuncunun destek veren açıklamaları ise magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.