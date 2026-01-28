Trend Galeri Trend Magazin Funda Arar'ın sözlerine destek verdi! Burcu Kara'dan sosyal medya çıkışı: "Her şey göstermek üzerine kuruldu"

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Funda Arar, "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler" sözleriyle çok konuşulan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü sanatçının açıklamalarına oyuncu Burcu Kara'dan destek geldi.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 16:01
Şarkıcı Funda Arar, son dönemde sosyal medyaya dair yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekmişti.

Arar, "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler. Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim… Eee tamam ne yapalım yani?" sözleriyle çok konuşulan eleştirilere imza atmıştı.

Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede gündem olurken, ünlü isimden gelen bu çıkış magazin dünyasında da yankı buldu. Bu açıklamalara destek veren isimlerden biri de oyuncu Burcu Kara oldu.

"BİRÇOK ŞEYİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Sosyal medyanın geldiği noktaya dair görüşlerini paylaşan Kara, Habertürk'e konuşarak şunları söyledi: "Funda'ya hak veriyorum, ben rahatsız olduğum insanları takip etmiyorum. Takibi bıraktığımı görmesin diye ise sessize alıyorum. Ben de birçok şeyi görmek istemiyorum.

"HER ŞEY GÖSTERMEK ÜZERİNE KURULDU"

"Ben de sofra ve yemek paylaşan biri değilim, hassasiyetim var. Pek öyle şeyler yapmam. Şimdi her şey, arabanı, evini, saatini ve yediğini göstermek üzere kuruldu. Hayat tamamen buna döndü. Bu benim karakter ve yetişme tarzıma ters. Ben sosyal medyada ortak dertlerle ilgili olaylara destek olmak ve birilerine yardım etmek gibi şeyler paylaşıyorum." Ünlü oyuncunun destek veren açıklamaları ise magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞANTISI DA DİKKAT ÇEKİYOR!

Öte yandan magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Kara, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını Bursa'nın İznik ilçesinde geçiriyor. Sosyal medyada paylaştığı doğal yaşam kareleriyle sık sık gündeme gelen Kara, köylülerin ve tarımın içindeki yeni rutinini ilk kez bu kadar samimi anlattı.

"ZEYTİNCİ OLDUK"

Şehir hayatının kaosundan uzaklaşarak toprağa dönen Burcu Kara, ailesiyle birlikte zeytin tarımına merak sardı. Atalarından kalan mirasa sahip çıktığını belirten güzel oyuncu, "Zeytinci olduk. Atalarımdan gelen böyle bir gelenek iyi ki var" sözleriyle köklerine olan bağlılığını dile getirdi.

KIŞIN İSTANBUL, YAZIN İZNİK!

Çocuklarının eğitimi nedeniyle kış aylarını İstanbul'da geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Kara, ilk fırsatta soluğu İznik'te aldıklarını söyledi:

"Yaz ve bahar aylarında daha çok İznik'e gitmeye çalışıyoruz. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Toprağa basmak aşırı rahat hissettiriyor."

"KÖY KAHVESİNDE OTURUYORUM"

Sadece tatil için değil, gerçek bir üretici gibi çalıştığını vurgulayan ünlü oyuncu, mütevazı yaşamıyla tam not aldı.

İznik'teki günlerini anlatan Kara, "Bazen günübirlik gidiyoruz, eş-dost görüyoruz. Köy kahvesinde oturuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Zeytinciliğin de her şeyini bilirim ve yaparım" diyerek işin mutfağında olduğunu kanıtladı.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O İSİM DE ŞİMDİ ÇOK FARKLI...

Burcu Kara'nın zeytinlikler içindeki huzurlu yaşamı, akıllara bir dönemin parlayan diğer yıldızlarını getirdi. Magazin dünyasının değişim rüzgarları sadece Kara'yı değil, ekranların "altın çocuklarını" da bambaşka noktalara savurdu. İşte o isimlerden biri de, bir zamanlar genç kızların sevgilisi olan o efsane oyuncu...

Arda Kural, yayınlandığı dönemde büyük ses getiren projelerden biri olan "Emret Komutanım" dizisinde 'Ferit Tekin' karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adını altın harfle kazıdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliği ile büyük bir hayran kitlesi edindi.

Hayranları tarafından 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yıllarca tedavi gören ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Kural, oyunculuğu bırakma kararını da bu dönemde verdi.

Oyunculuk yapmayı bir türlü sevemediğini söyleyen Kural, zorlu geçen günlerden sonra son dönemde yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Katıldığı bir programda şimdilerde ne yaptığı sorulunca verdiği yanıt ise duyanları şoke etti.

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı: 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

"SEKTÖRDE BARINAMADIM"

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

Peki Arda Kural gibi diğer ünlü oyuncuların hangi mesleklerde kendini gösterdiğini biliyor musunuz?

COŞKUN SABAH

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, kariyerine emin adımlarla başlamıştı.

Ancak müzik kariyeriyle adından söz ettiren Sabah sürpriz bir kararla farklı bir sektöre adım atmıştı.

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPMIŞTI

2021 yılında yumurta sektörüne giren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz"

Coşkun Sabah ortağının kendisini 500 bin lira dolandırmasına rağmen sektöre devam etmişti.

HAYALLERİNE KİLİT VURDU...

Başarılı sanatçı son olarak katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını açıkladı.

Sabah radikal kararı hakkında, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİNE ÇAĞLAR KONDU

Bir dönemin unutulmaz çocuk dizisi "Çarli İş Başında" ile tanınan ve canlandırdığı saf, sempatik Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmüyor.