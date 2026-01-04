Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray'ın aslanına 32 milyonluk dev jest! Futbolcu Victor Osimhen 986 karatlık elmas kolyesiyle olay oldu...

Galatasaray'ın aslanına 32 milyonluk dev jest! Futbolcu Victor Osimhen 986 karatlık elmas kolyesiyle olay oldu...

Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız golcü bu kez sahadaki performansıyla değil, doğum gününde kendisine hediye edilen servet değerindeki elmas kolyesiyle magazin gündemine damga vurdu...

Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:48
2024 yılında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sahadaki performansı ve mücadeleci yapısıyla adından sıkça söz ettiren yıldız isim, hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Başarılı futboluyla taraftarların dilinden düşmeyen Osimhen, bu kez alışılmışın dışında bir konuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan yıldız futbolcuya, yakın çevresinden dikkat çeken bir doğum günü jesti yapıldı.

32 MİLYONLUK DEV JEST!

Osimhen'in doğum günü için özel tasarım bir kolye hazırlandı. Elmas taşlarla çevrilen kolyenin yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında 986 karat elmasla süslendiği ve değerinin 750 bin dolar (32 milyon 278 bin 20 TL) olduğu öğrenildi.

Gösterişli kolyede, yıldız futbolcunun baş harfleri ile Nijerya Milli Takımı'nda giydiği forma numarası olan "VO9" detayı da yer aldı. Bu hediye, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan özel hayatıyla da merak edilen Osimhen, 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte.

Zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, Ladewig duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Peki diğer ünlü futbolcuların biricik sevgililerini ve eşlerini gördünüz mü?

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.