Trend
Galeri
Trend Magazin
Galatasaray'ın aslanına 32 milyonluk dev jest! Futbolcu Victor Osimhen 986 karatlık elmas kolyesiyle olay oldu...
Galatasaray'ın aslanına 32 milyonluk dev jest! Futbolcu Victor Osimhen 986 karatlık elmas kolyesiyle olay oldu...
Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız golcü bu kez sahadaki performansıyla değil, doğum gününde kendisine hediye edilen servet değerindeki elmas kolyesiyle magazin gündemine damga vurdu...
Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:48