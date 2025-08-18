Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray'ın yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı! Futbolcu Ahmed Kutucu ve fenomen Asena Atalar nişanlandı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ahmed Atalar, geçtiğimiz aylarda içerik üreticisi sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklifi etmişti. İkili dün gerçekleşen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:06
25 yaşındaki Galatasaray'ın genç futbolcuları arasında yer alan Ahmed Kutucu, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri çekiyor.

Başarılı futbolcu bir süredir sosyal medyada içerik üreten fenomen Asena Atalar ile aşk yaşıyordu.

Kutucu, geçen aylarda sevgilisine evlilik teklifi ederek gündem olmuştu.

Asena Atalar romantik anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM!
Geçen aylarda aşklarını resmiyete dökmeye karar veren ikili dün nişanlandı.

Aile ve yakın çevrenin katıldığı isteme töreninde gelin ve damat adayı alkışlarla nişan yüzüklerini taktı.

Mutlu çift o anları ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

Emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Imre Leon'u kucaklarına almıştı.

Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan İlhan Mansız, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

SAMET AKAYDIN

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

ERSİN DESTANOĞLU

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.