Galatasaray'ın yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı! Futbolcu Ahmed Kutucu ve fenomen Asena Atalar nişanlandı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ahmed Atalar, geçtiğimiz aylarda içerik üreticisi sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklifi etmişti. İkili dün gerçekleşen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:06