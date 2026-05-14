Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira saldırı sonrası ilk kez konuştu! Eski ile yeni sevgilisi arkadaş çıktı: Diğer detaylar şaşırttı!

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda uğradığı yumruklu saldırı sonrası sessizliğini bozdu. Saldırganın ifadesindeki 'kız meselesi' detayı ağızları açık bırakırken, eski ve yeni sevgilisi arasındaki o bağ herkesi şoke etti. İşte detaylar!

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 14.05.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 06:11
İstanbul Beyoğlu'nda bir AVM'deki kafeteryada önceki gün saat 18.45 sıralarında Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y'nin saldırısına uğradı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN

Polis ekipleri taksiye binip kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek Birol ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR
Torreira ise ifadesinde İpek Birol'un kız arkadaşı olduğunu, İpek Birol'un Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırıp şikayette bulunduğunu söyledi. Ünlü futbolcu olayı ise şöyle anlattı:

"SELFİE İSTİYOR ZANNETTİM YUMRUK ATTI"

"Bir kişi ile selfie çektik. Başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama şahıs aniden kafamın sol tarafına yumruk attı."

ESKİ İLE YENİ SEVGİLİ ARKADAŞ ÇIKTI
Torreira'nın sevgilisi olduğu söylenen İpek Birol'un ünlü futbolcunun eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ın da arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör