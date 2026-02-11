Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan doğum günü partisi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi fena salladı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, yeni yaşını görkemli bir partiyle kutladı. Gecede sahneye çıkan Demet Akalın ve Sefo, enerjik performanslarıyla davetlileri coştururken, doğum günü kutlaması eğlence dolu anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:22
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sahadaki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Hem futbol kariyeri hem de özel yaşamıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak yakın dostları ve ünlü isimlerin katıldığı eğlenceli bir kutlamayla dikkat çekti.

Yıldız futbolcu için düzenlenen özel gecede müzik ve eğlence bir an olsun durmazken, sahneye çıkan Demet Akalın ve Sefo performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Enerjinin bir an bile düşmediği geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sezon boyunca gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Torreira'nın, dostlarıyla birlikte yeni yaşını karşılaması da magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Eğlence dolu anlara eşlik edenler arasında Mauro Icardi, Osimhen ve Eren Elmalı da yer aldı.

AŞK DEDİKODULARI ALEVLENMİŞTİ!

Öte yandan son dönemde adı sık sık farklı isimlerle anılan 29 yaşındaki futbolcu geçen günlerde de sahadaki performansıyla değil, sosyal medya hesabında yaptığı o takip ile magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Futbolcu Torreira , spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu'nu Instagram'da takibe aldı. Henüz iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu takip "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

NELER OLMUŞTU?

Saha içindeki hırçın performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Lucas Torreira, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Devrim Özkan hakkında geçtiğimiz ay suskunluğunu bozmuştu. Ayrılık sonrası adı farklı isimlerle anılsa da Uruguaylı futbolcunun aklının ve kalbinin hala eski aşkında olduğu, yaptığı son açıklamalarla ortaya çıkmıştı.

Katıldığı bir programda içini döken yıldız futbolcu, ayrılık sürecine dair ilk kez bu kadar net ifadeler kullanmıştı. İlişkilerinin bitiş nedeninin sevgi eksikliği değil, "kariyer öncelikleri" olduğunu vurgulayan Torreira'nın sözleri oldukça duygusaldı.

"İNANILMAZ ANLAR YAŞADIK"

Torreira, Devrim Özkan'a duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirmişti: "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Doğrusu bu harika bir histi. O çok güzel bir kadın ve onunla gerçekten inanılmaz anlar yaşadık."

Bu sözler, ayrılığa rağmen ikili arasındaki bağın kopmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Torreira, şu an için aldıkları kararın arkasında durduklarını belirterek, "Birlikte olmamaya karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız" diyerek durumun ciddiyetini koruduğunu ifade etmişti.

AYRILIĞIN ASIL NEDENİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DİZİ SETLERİ

Peki, bu büyük aşk neden bitti? Torreira'ya göre sorun tamamen zamanlama ve yoğun iş temposu. Devrim Özkan'ın oyunculuk kariyerindeki yükselişine ve set yoğunluğuna dikkat çeken futbolcu, kendisinin de Galatasaray'daki hedeflerine kilitlendiğini belirtti.

"Onun çok fazla işi var, şu an bir dizi çekiyor. Bana düşen onu desteklemek" diyen Torreira, kendi odağını ise şöyle özetledi: "Ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum. Bu yıl bizim için çok önemli, Şampiyonlar Ligi'nde savaşıyoruz."

2026 İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Röportajın en can alıcı noktası ise Torreira'nın geleceğe dair kurduğu o cümle oldu. "2026'da ne olacağını göreceğiz" diyen yıldız isim, aşk defterini tamamen kapatmadığının sinyallerini verdi. Bu açıklama, hayranları tarafından "Büyük aşk yeniden mi alevlenecek?" sorularını beraberinde getirdi.

DEDİKODULARI BİTMİYORDU!

Kulislere yansıyan bilgilere göre Torreira, arkadaş çevresinde Devrim Özkan'ı hala aklından çıkaramadığını dile getiriyordu.

Hatta güzel oyuncudan söz ederken, onu "hayatının aşkı" olarak tanımladığı öne sürülüyordu.

Bu iddiaların ardından fazla zaman geçmeden Torreira'nın, sosyal medya hesabında Devrim Özkan'ı yeniden takibe aldığı görüldü.

Torreira'nın bu hareketi, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "barış mesajı" olarak değerlendirildi.

Ardından gözler Devrim Özkan'a çevrilmişti. Aşk sinyaline karşılık Özkan ne yapacağı merak konusuydu.

AŞKI KARŞILIK BULMADI

Ancak Devrim Özkan, Torreira'nın sosyal medya hamlesini görmezden geldi ve herhangi bir yanıt vermedi.

İkilinin ilişkisi, geçmişte kıskançlık krizleri ve kariyer tartışmaları nedeniyle iki kez sona ermiş, ancak her defasında kısa süre içinde barışmalarıyla gündeme gelmişti.

Torreira'nın bu hareketi, "acaba yeniden bir araya gelirler mi?" sorularını akıllara getirirken, ikiliden konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Şimdi gözler, Devrim Özkan'ın bu sürpriz hamleye vereceği yanıta çevrilmiş durumda.

BİR AYRIL BİR BARIŞ İLİŞKİLERİ TAKİPÇİLERİNİ MERAKTA BIRAKIYORDU!

Magazin gündeminde uzun süredir dikkat çeken Lucas Torreira ve Devrim Özkan çifti, zaman zaman barışıp zaman zaman ayrılarak takipçilerini merakta bırakıyordu.

İkili hakkında farklı isimlerle anılmalarına rağmen, bugüne kadar ciddi bir aşk itirafı gelmemişti.

Ancak ünlü futbolcudan magazin gündemini sarsacak beklenmedik bir açıklama geldi.