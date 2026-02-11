Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’dan doğum günü partisi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi fena salladı...

NELER OLMUŞTU?

Saha içindeki hırçın performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Lucas Torreira, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Devrim Özkan hakkında geçtiğimiz ay suskunluğunu bozmuştu. Ayrılık sonrası adı farklı isimlerle anılsa da Uruguaylı futbolcunun aklının ve kalbinin hala eski aşkında olduğu, yaptığı son açıklamalarla ortaya çıkmıştı.

Katıldığı bir programda içini döken yıldız futbolcu, ayrılık sürecine dair ilk kez bu kadar net ifadeler kullanmıştı. İlişkilerinin bitiş nedeninin sevgi eksikliği değil, "kariyer öncelikleri" olduğunu vurgulayan Torreira'nın sözleri oldukça duygusaldı.