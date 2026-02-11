Trend
Galeri
Trend Magazin
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan doğum günü partisi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi fena salladı...
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan doğum günü partisi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi fena salladı...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, yeni yaşını görkemli bir partiyle kutladı. Gecede sahneye çıkan Demet Akalın ve Sefo, enerjik performanslarıyla davetlileri coştururken, doğum günü kutlaması eğlence dolu anlara sahne oldu.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:22