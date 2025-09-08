Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün Tuğçe Alaca nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, muradına eriyor. Ünlü futbolcu Yunus Akgün, bugün aile arasında düzenlenen törenle Tuğçe Alaca'yla nişanlandı. İşte nişandan ilk kareler!

Giriş Tarihi: 08.09.2025 20:53
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün, verilen Milli arayı değerlendirdi ve muradına erdi.

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca'yla yakın zamanda 'evet' demeye hazırlanıyor.

Ünlü futbolcu, bugün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

İşte nişandan ilk kareler!

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon DuranSuudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan bir yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler genç futbolcunun sadece performansına değil, özel hayatına da çevrildi.

Duran'ın bir süreidr Mariana Sierra Caicedo ile bir süredir mutlu bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

Duran'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında da merak uyandırdı. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Mariana Sierra Caicedo, sosyal medyada "Fenerbahçe'nin yeni yengesi" olarak anılmaya başlandı.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.

Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na "Evet" dedi.