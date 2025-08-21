Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, daha önce popüler bir dergiye verdiği röportajda, diğer okul annelerinin Galler Prensesi'nin çocuklarının spor günlerine ve özel maçlarına katıldığını doğrulamış ve onun çocuklarına karşı çok ilgili bir anne olduğunu söylemişti.