Trend Galeri Trend Magazin Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Özel hayatları söz konusu olduğunda herkesin merakla takip ettiği ünlü kraliyet ailesi Prens William ve Kate Middleton çifti, bu kez de ebeveynlikleri ile gündeme geldi. Özellikle Galler Prensesi Kate Middleton'ın çocuklarını yetiştirme konusunda sergilediği ebeveynlik stratejisi, görenleri ve duyanları adeta kendine hayran bıraktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:49
Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Eşi Prens William'ın Birleşik Krallık veliahtı olarak yetiştirilmesinin aksine, Kate Middleton üç çocuğunun mümkün olduğunca normal bir çocukluk geçirmesini tarafında.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis'e bakıcılarının bakmasını tercih etmemesinin yanı sıra, çocuklarının yetiştirilmesi konusunda titiz davranan Kate Middleton, çocuklarının okuldaki hayatına da yoğun bir ilgi ile yaklaşıyor.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Kate Middleton'ın çocukları ile sık sık denk gelen bir veli, Kate Middleton'ın çocuklarına öncelik verme ve onlara destek olmak gibi "inanılmaz" ebeveynlik stratejisinden bahsetti.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Veli, Middleton'ın çocuklarının etkinliklerine katılmayı asla aksatmadığını, spor müsabakaları söz konusu olduğunda son derece gururlu bir anne olduğunu açıkladı.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

"Onu sık sık görüyorum çünkü oğlumun okulu onun oğlunun okuduğu okula karşı müsabakalar gerçekleştiriyor.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Bu yüzden sürekli ya onun okulundayız ya da benim okulumda" diyerek açıklama yapan veli, Middleton'ın ne kadar harika bir ebeveyn olduğunun altını çizdi.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Reality şov yıldızı ve Middleton ile okul etkinliklerinde sıklıkla karşılaşan Panthea Parker, Middleton'a yakın olmadığını, onu yalnızca "uzaktan" gördüğünü söylüyor olsa da, yoğun kraliyet programına rağmen Galler Prensesi'nin tribünlerdeki güvenilir desteğine saygı duyuyor.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Parker, Middleton için, "Çok zarif, çok tatlı ve çocuklarının hiçbir maçını kaçırmıyor, gerçekten harika" diyor.

Galler Prensesi Kate Middleton’ın ebeveynlik sırrı ortaya çıktı! Onların normal bir çocukluk geçirmesi için…

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, daha önce popüler bir dergiye verdiği röportajda, diğer okul annelerinin Galler Prensesi'nin çocuklarının spor günlerine ve özel maçlarına katıldığını doğrulamış ve onun çocuklarına karşı çok ilgili bir anne olduğunu söylemişti.