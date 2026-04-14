Gamze Özçelik umuda koşmaya devam ediyor! Gazze'deki yetim çocuklara elini uzattı

Gamze Özçelik, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Filistin halkına destek vermeyi sürdürüyor. İsrail'in saldırıları sonucu mağdur olan yetim çocuklara yardım elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Gazze'de yürüttüğü yetim destek projelerine hız kazandırdı. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen dernek, özellikle savaşın etkilediği çocuklara umut olmaya devam ediyor.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 07:29
İsrail'in uyguladığı soykırımın altında kalan yetim çocuklara elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği olarak Gazze'deki yetim hamiliği projesini hızlandırdı.

"Gazze'de en ağır yükü de, en küçük omuzlar taşıyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "Yetim çocuklar yalnız hissetmesinler diye yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Sağlanan desteklerle çocuklar temel ihtiyaçlarına biraz daha güvenle ulaşabiliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek.

Dayanışmayı büyütüp daha fazla yetime ulaşmaya çalışıyoruz."