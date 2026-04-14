Gamze Özçelik umuda koşmaya devam ediyor! Gazze'deki yetim çocuklara elini uzattı
Gamze Özçelik, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Filistin halkına destek vermeyi sürdürüyor. İsrail'in saldırıları sonucu mağdur olan yetim çocuklara yardım elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Gazze'de yürüttüğü yetim destek projelerine hız kazandırdı. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen dernek, özellikle savaşın etkilediği çocuklara umut olmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 07:29