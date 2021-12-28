Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin’e aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan seslendi…

37 yaşındaki oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından ilişkilerinin yıl dönümünü kutlayan güzel oyuncu Gamze Topuz'un paylaşımına düştüğü romantik not dikkatlerden kaçmadı. Gamze Topuz'un aşk paylaşımı sosyal medyada kısada sürede gündem oldu. Gamze Topuz, sevgilisi Tümer Metin'e olan aşkını bakın nasıl dile getirdi…

Son olarak 'Evli ve Öfkeli' dizisinde rol alan oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, birlikteliklerinin altıncı yılını kutladı.

Yıl dönümü için Metin ile birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına romantik bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

"NEREYE BAKARSAN BEN ORDAYIM"

38 yaşındaki Topuz, paylaşımında; ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim... İlk gün gibi ama. Daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan ben ordayım'' ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncunun aşk dolu paylaşımına başta Uğurkan Erez, Tarık Emir Tekin gibi ünlü isimlerden olmak üzere binlerce beğeni ve yorum geldi.