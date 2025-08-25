Trend
Gazze için ayağa kalktı! ABD'li oyuncu Mark Ruffalo Donald Trump'a çağrıda bulundu: "Açlıktan ölen insanlar için bir şeyler yap"
İşgalci İsrail'in Filistin halkına yaptığı çeşitli zulümler gün geçtikçe derin kayıplara yol açarken, dünyanın birçok yerinde insanlar Gazze halkı için direniş göstermeye devam ediyor. Bunlardan biri de 'Hulk' karakteri ile tanınan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo oldu. Ünlü oyuncu, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek 'Bir şeyler yap' çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:10