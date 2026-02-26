Gazze’de ‘2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti’ açıldı

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de neredeyse ayakta ev kalmazken, Filistin makamlarına göre yapıların yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı. Nüfusu yaklaşık 2,4 milyon olan Gazze'de halkın büyük bölümü derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır. Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez de evlerini kaybedenler için çadır kent kurulmasına ön ayak oldu.