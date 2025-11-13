Trend
Gazze'de çocuk şenliği! Gamze Özçelik Filistinli minik kalpleri güldürdü: "Bir gülüş her şeyi değiştirir"
Savaşın gölgesinde büyümeye çalışan Filistinli çocuklara umut olmak için yola çıkan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Renkli balonlar, oyun alanları ve kahkahalarla dolu şenlikte, çocuklar bir günlüğüne de olsa savaşın acılarını unuttu. Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir" diyerek iyiliğin gücünü bir kez daha gösterdi.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 06:02