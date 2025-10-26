Trend Galeri Trend Magazin Gece yarısı hastaneye akın ettiler! Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu Fatih Ürek'e destek oldu : "Doktorlar gelip görsünler dedi"

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek için sosyal medyada kısa sürede yayılan 'öldü' iddiaları ortalığı karıştırırken, şarkıcı Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastaneye koştu!

Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:03
Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in entübe edildiği açıklanmıştı. Tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenilmişti.

HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA ŞÖYLEYDİ:

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir."

"Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

'ÖLDÜ' İDDİALARI YAYILDI!

Tedavisi devam eden 59 yaşındaki Fatih Ürek için sosyal medyada yayılan 'öldü' iddiaları herkesi endişelendirirken, Alişan gece yarısı hastaneye gitti. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü şarkıcı, "Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR GELSİNLER GÖRSÜNLER DEDİ"

Geçen aylarda evlenen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ise Ürek'i ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Şerifoğlu ünlü şarkıcı için şunları söyledi: "Dua etmekten başka çaremiz yok. Bu süreçte görmeyen varsa doktorlar gelsinler görsünler dedi"

"O KADAR KÖTÜ OLDUM Kİ..."

Demet Akalın da katıldığı bir gecede, barıştığı arkadaşı Fatih Ürek için konuştu. Akalın Ürek'e sürkli dua ettiğini söyleyerek, "Ziyarete gittim ilk gün o kadar kötü oldum ki anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki Fatih'le barışmışım oldu. Şu hayatta kimseyle küs değilim bir kişi hariç… Onunla da barışmak istiyorum. Ölmeden vasiyetim bu kimseyle küs gitmek istemiyorum" dedi.

59 yaşındaki sanatçıyla bir süre önce barışan Demet Akalın da geçtiğimiz haftalarda Ürek'i ziyaret ederek, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum" demişti.

"UYUTULUYOR"

Mehmet Ali Erbil ise ünlü şarkıcının durumu hakkında bilgi vererek, "Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor" demişti.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'de Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında yer almıştı. Çift herhangi bir açıklama yapmamıştı.

DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Yaşam mücadelesi veren Ünlü şarkıcı için kaldığı hastane bir açıklama yaparak şunları demişti: "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır"

BEYİN SAPINDA HASAR OLUŞTU

Öte yandan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edilmişti.

Kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği öne sürülmüştü.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.