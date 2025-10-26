Trend
Gece yarısı hastaneye akın ettiler! Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu Fatih Ürek'e destek oldu : "Doktorlar gelip görsünler dedi"
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek için sosyal medyada kısa sürede yayılan 'öldü' iddiaları ortalığı karıştırırken, şarkıcı Alişan ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastaneye koştu!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:03