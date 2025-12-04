Trend Galeri Trend Magazin Geçen hafta anne olmuştu! Beste Kökdemir'den oğluyla ilk fotoğraf geldi! İşte minik Güneş...

Geçen hafta anne olmuştu! Beste Kökdemir'den oğluyla ilk fotoğraf geldi! İşte minik Güneş...

İş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak ile evli olan Beste Kökdemir, geçtiğimiz hafta ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çiçeği burnunda anneden oğluyla ilk fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 15:28
Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Beste Kökdemir ile iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamanın sevincini paylaştı. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almış ve 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

Mayıs ayında gelen evlilik teklifi sonrası "Evet" yanıtını veren Kökdemir, hem aşk hem de aile hayatına hızlı bir giriş yaptı.

Güzel oyuncu, düğün sonrasında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Ultrason görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Kökdemir, erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Hamilelik süresince sık sık takipçileriyle bu özel süreci paylaşan oyuncu, bebeğinin dünyaya gelişiyle mutluluğunu doruklara çıkardı.

Taze baba Fazlı Erdinç Çatak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi: "Beni dünyanın en mutlu insanı yapan kişi, karım. Oğlumun annesi, seni çok seviyorum" sözleriyle hem eşine hem de yeni doğan oğullarına olan sevgisini ifade etti.

İLK KARE GELDİ

Çiçeği burnunda anne Beste Kökdemir'den oğluyla ilk fotoğraf geldi. Oğluyla ilk fotoğrafını paylaşan güzel isim, "Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu" dedi.

TÜRKÜCÜ CEYLAN DA BEBEK SEVİNCİ YAŞAYAN ÜNLÜLERDEN OLMUŞTU: "SÜPER ANNEANNE"

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI

Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri.

Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı.

Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden "müstakbel gelin" gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor...

Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin "Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?" sorularıyla karşılaştı.

Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı.

O anlar hem kameralar tarafından kaydedildi hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ebru Şallı'nın Terlemez'e gösterdiği yakınlık, sıcak tavırları ve samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.