Geçen hafta anne olmuştu! Beste Kökdemir’den oğluyla ilk fotoğraf geldi! İşte minik Güneş...

Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Beste Kökdemir ile iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamanın sevincini paylaştı. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almış ve 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu. Mayıs ayında gelen evlilik teklifi sonrası 'Evet' yanıtını veren Kökdemir, hem aşk hem de aile hayatına hızlı bir giriş yaptı. Güzel oyuncu, düğün sonrasında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Ultrason görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Kökdemir, erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik süresince sık sık takipçileriyle bu özel süreci paylaşan oyuncu, bebeğinin dünyaya gelişiyle mutluluğunu doruklara çıkardı. Taze baba Fazlı Erdinç Çatak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi: 'Beni dünyanın en mutlu insanı yapan kişi, karım. Oğlumun annesi, seni çok seviyorum' sözleriyle hem eşine hem de yeni doğan oğullarına olan sevgisini ifade etti. İLK KARE GELDİ Çiçeği burnunda anne Beste Kökdemir'den oğluyla ilk fotoğraf geldi. Oğluyla ilk fotoğrafını paylaşan güzel isim, 'Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu' dedi. TÜRKÜCÜ CEYLAN DA BEBEK SEVİNCİ YAŞAYAN ÜNLÜLERDEN OLMUŞTU: 'SÜPER ANNEANNE' Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik 'Küçük Prens' Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı… Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı. Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, 'Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. 'Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü' diyerek duygularını paylaştı. MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…' Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi: 'İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin.' CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi: 'Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim.' SOSYAL MEDYADA 'GENÇ ANNEANNE' YORUMLARI YAĞDI Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, 'Genç anneanne Ceylan', 'Süper anneanne çok yakıştı', 'Küçük prens hoş geldin' gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı. AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS' 51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa 'ailemin küçük prensi' diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti. Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları! İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı. Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, 'Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim' notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri. Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı. Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden 'müstakbel gelin' gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor... Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin 'Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?' sorularıyla karşılaştı. Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı. O anlar hem kameralar tarafından kaydedildi hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ebru Şallı'nın Terlemez'e gösterdiği yakınlık, sıcak tavırları ve samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. TAMER KARADAĞLI'NIN KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIM DA ÇOK KONUŞULMUŞTU Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından gurur dolu bir paylaşım yaptı. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno'yu piyano başında görüntüledi. Usta oyuncu paylaşımına 'Tebrik ederim canım kızım. Harikaydın' notunu ekledi. Genç piyanistin piyano başındaki halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir başka paylaşımında kızıyla birlikte görünen Karadağlı, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı. KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR! PELİN AKİL VE ANIL ALTAN 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu. KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER! Pelin Akil ve Anıl Altan son olarak kızları için bir araya geldi. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum aldı. COŞKUN SABAH DA BABALIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR! Coşkun Sabah, 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu. Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Ancak Sabah bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Ceyda Okay'la evliliğinden 2 kızı dünyaya gelen Coşkun Sabah, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde muhabirlerle sohbet etti. Usta sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu. Genç kızların babalarının boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı... NUR FETTAHOĞLU'NUN 'ANNELİK' AŞKI Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık 'gerçek bir kraliyet üyesi gibi' yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor. Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, 'Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum' diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı. GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM! Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. 'Genç olsam 5 çocuk yapardım.' 'Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı' sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN! Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi. 22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi. Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi. 'TARİFSİZ BİR DUYGU' 'Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu.' Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı. MERYEM UZERLİ'NİN 2 KIZIYLA YAŞAMI HAYRAN BIRAKIYOR 12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir. Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı. 2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı. Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı. ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ! Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi. 2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı. Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı. Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü. Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi 'Yeni bir yıldız doğuyor' yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor. VAHİDE PERÇİN'İN KIZINI BİLİYOR MUSUNUZ? İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM! Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti. İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı. İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER! 1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi. Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi. Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. BENNU YILDIRIMLAR'IN KIZI DA GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR! Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU KAAN CÜREKLİBATIR VE KIZI ZEYNEP CÜREKLİBATUR CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor. BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti. SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY