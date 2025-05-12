Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman'dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: "Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık"

Özel yaşamlarıyla magazin gündeminden düşmeyen, neşeli ve enerjik halleriyle her zaman dikkat çeken ünlülerin, aslında hayatlarının en acı olayını yaşadıklarını biliyor musunuz? İşte evlat acısını yaşayan ve hayatlarının en zor döneminden geçen diğer ünlü isimler...