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Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman'dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: "Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık"
Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman'dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: "Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık"
Geçen yıl oğlunu kaybeden Safiye Soyman, bu yıl Anneler Günü'nü derin bir hüzünle geçirdi. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Soyman, duygusal bir açıklama yaparak hem annelerin hem de kendisinin özel gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 08:34