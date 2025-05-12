Trend Galeri Trend Magazin Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman'dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: "Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık"

Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman'dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: "Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık"

Geçen yıl oğlunu kaybeden Safiye Soyman, bu yıl Anneler Günü'nü derin bir hüzünle geçirdi. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Soyman, duygusal bir açıklama yaparak hem annelerin hem de kendisinin özel gününü kutladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 08:34
Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman’dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman’dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık

Geçen yıl oğlunu kaybeden Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Kıbrıs'ta konser verdi.

Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman’dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık

"BENİM GÖZÜM HEP YAŞLI, YÜREĞİM YANIK"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyman, buruk bir Anneler Günü geçirdiğini belirterek şunları söyledi: "Anneler Gününe özel bugün Kıbrıs'ta sahnedeyiz, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık, ağlayarak sahneye çıkıyorum.

Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman’dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık

Sahnem olduğu için mezarına gidemedim. Yardımcımız gitti, orada beni görüntülü aradı. Anneler günümüzü kutladık oğlum ile. Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu acıyı yüreğimize gömerek sahneye çıkıyoruz."

Geçen sene evladını kaybetmişti! Safiye Soyman’dan yürek burkan Anneler Günü açıklaması: Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık

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