Geçirdiği estetiklerle sık sık gündem olmuştu! Seda Sayan'dan estetik açıklaması: Eleştiriler umrumda değil!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Seda Sayan geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı kendisine yöneltilen estetik sorusuna ise içtenlikle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 18:24
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin basınında yer aldı.

Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı burada gazetecilerin sorularını içtenlkle yanıtladı.

Gazetecilerin 'sünnet derisi' sorusu üzerine Sayan, "Bu yeni doğanların hastanede verdikleri ve laboratuvarda çoğaltılıp insanlara enjekte edilmesi. Bunu talep edenlere ve dünya zaten bunu yapıyor. Yanlış anlaşıldı ama ben 25 yıl tüp bebek anlattım, 25 sene de bunu anlatırım ne olacak!" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gelen eleştirileri de soran gazetecilere, "Ben çok böyle eleştirilere bakmıyorum. Bu saatten sonra bakmıyım zaten" diye konuştu.

Seda Sayan'dan estetik açıklaması: Bu saatten sonra…

