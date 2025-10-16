Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Sahne ve ekran kariyeri boyunca pek çok izleyicinin gönlünde yer eden Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oyuncu; Bizimkiler, Doksanlar, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok sevilen yapımda da güçlü performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.