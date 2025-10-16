Trend
Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu sabah saatlerinde duyurdu.
Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:25