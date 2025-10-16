Trend Galeri Trend Magazin Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının unutulmaz isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu sabah saatlerinde duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:25
Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Sahne ve ekran kariyeri boyunca pek çok izleyicinin gönlünde yer eden Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oyuncu; Bizimkiler, Doksanlar, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok sevilen yapımda da güçlü performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan sanatçının ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Güzelbeyoğlu, hem oyunculuğuyla hem de beyefendi kişiliğiyle saygı duyulan bir isimdi.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Cenaze törenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, sanatçının vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sanatçı dostu ve izleyici, usta oyuncu için taziye mesajları yayımlayarak anılarını paylaştı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Güzelbeyoğlu'nun ardından, Türk televizyon tarihine damga vuran rolleriyle uzun yıllar hatırlanacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ORTAYA ÇIKAN SON ANLARI YÜREK BURKTU!

Son hali ortaya çıkan usta oyuncu, sağlık ve yaşam enerjisiyle hayranlarını sevindirmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında, yıllara rağmen hala sıcak ve sevecen tavırlarını koruduğu gözlemlenen Güzelbeyoğlu, nostaljik bir duygu da uyandırmıştı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlamıştı! Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti!

Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk televizyon tarihinin en değerli isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.