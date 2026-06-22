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Geçtiğimiz ay boşanmıştı! Sahra Işık'tan eski eşi İdris Aybirdi hakkında şoke eden iddialar: Aldatma, taciz, tehdit...
Geçtiğimiz ay boşanmıştı! Sahra Işık'tan eski eşi İdris Aybirdi hakkında şoke eden iddialar: Aldatma, taciz, tehdit...
Geçtiğimiz ay İdris Aybirdi'den boşanan Sahra Işık, sosyal medya hesabından eski eşine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Evliliğin ardından aldatma, taciz ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Işık, çocuk velayeti üzerinden de tehdit edildiğini iddia ederek uzaklaştırma kararı alacağını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 15:27