Geleneklerine sadık kaldı! Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'tan görkemli kına gecesi: 5 kıyafetiyle defile yaptı...
Survivor Berkan Karabulut ile sevgilisi Lale Onuk, nişanlarının ardından evlilik yolundaki ilk adımlarını görkemli bir kına gecesiyle taçlandırdı. Geleneklere bağlı kalan Onuk, kına gecesinde 5 farklı kıyafet değiştirerek adeta unutulmaz bir defileye imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu...
Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 12:31