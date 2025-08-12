Trend Galeri Trend Magazin Geleneklerine sadık kaldı! Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'tan görkemli kına gecesi: 5 kıyafetiyle defile yaptı...

Survivor Berkan Karabulut ile sevgilisi Lale Onuk, nişanlarının ardından evlilik yolundaki ilk adımlarını görkemli bir kına gecesiyle taçlandırdı. Geleneklere bağlı kalan Onuk, kına gecesinde 5 farklı kıyafet değiştirerek adeta unutulmaz bir defileye imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu...