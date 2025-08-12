Trend Galeri Trend Magazin Geleneklerine sadık kaldı! Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'tan görkemli kına gecesi: 5 kıyafetiyle defile yaptı...

Geleneklerine sadık kaldı! Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'tan görkemli kına gecesi: 5 kıyafetiyle defile yaptı...

Survivor Berkan Karabulut ile sevgilisi Lale Onuk, nişanlarının ardından evlilik yolundaki ilk adımlarını görkemli bir kına gecesiyle taçlandırdı. Geleneklere bağlı kalan Onuk, kına gecesinde 5 farklı kıyafet değiştirerek adeta unutulmaz bir defileye imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 12:31
Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerden Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi yapmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in kuzeni olan Karabulut bu özel anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk," ifadelerini kullanmıştı.

Bu kareyi paylaşan Lale Onuk ise, "Ben sana asik oldum yeniden" notunu düşmüştü.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR!

Uzun bir sürdir birlikte olan çift, geçen haftalarda da nişanlandıklarını duyurmuştu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Berkan Karabulut ve Lale Onuk, o anları Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

İkili, sade bir nişan töreniyle yüzük takmıştı. Onuk'un beyaz dar elbisesi ve Karabulut'un beyaz takımı takipçilerinden tam not almıştı.

GELENEKLERİNE SADIK KALDI!
Ünlü çift Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk son olarak geleneklerine sadık kalarak kına gecesi düzenledi.

İkiliyi bu özel gecede sevenleri yalnız bırakmadı.

5 KIYAFET TERCİH ETTİ!

5 kıyafetiyle kına gecesinde adeta bir defileye imza atan taze gelin, zarafeti ve şıklığıyla sosyal medya takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'a çok sayıda 'tebrikler' mesajı geldi.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994'te İstanbul'da, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

7 yaşında futbola başlayan Karabulut, daha sonra basketbola yönelerek İstanbul'un en iyi takımlarında yer aldı.

2 yıl boyunca A Takım seviyesinde basketbol oynadı.

Mezun olduktan sonra kendi spor stüdyosunu kurarak girişimcilik serüvenine adım attı.

SURVİVOR'A DAMGA VURDU

2020 yılında katıldığı Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çekti ve sezonu dördüncü olarak tamamladı.

Berkan Karabulut, sporcu kimliğiyle tanınmasının yanı sıra, Survivor ile de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı.

LALE ONUK KİMDİR?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır.