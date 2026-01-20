Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham'ın "zalim kaynanalık" planları ifşa oldu: "Rüşvet ve..."

Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Beckham ailesinde sular durulmuyor. Eski futbolcu David Beckham ve moda ikonu Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ebeveynleri arasındaki uzun süredir devam eden "soğuk savaş", geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla birlikte yerini telafisi olmayan bir kopuşa bıraktı. Aileye yakın kaynakların doğruladığı bilgilere göre, taraflar arasındaki güven tamamen yok olmuş durumda ve barış ihtimali artık masada değil. Victoria Beckham'ın kan donduran "kaynanalık" planları ise dünya basınının gündeminde! İşte detaylar...