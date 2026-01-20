Trend Galeri Trend Magazin Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham'ın "zalim kaynanalık" planları ifşa oldu: "Rüşvet ve..."

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham'ın "zalim kaynanalık" planları ifşa oldu: "Rüşvet ve..."

Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Beckham ailesinde sular durulmuyor. Eski futbolcu David Beckham ve moda ikonu Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ebeveynleri arasındaki uzun süredir devam eden "soğuk savaş", geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla birlikte yerini telafisi olmayan bir kopuşa bıraktı. Aileye yakın kaynakların doğruladığı bilgilere göre, taraflar arasındaki güven tamamen yok olmuş durumda ve barış ihtimali artık masada değil. Victoria Beckham'ın kan donduran "kaynanalık" planları ise dünya basınının gündeminde! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 08:58
Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan ilişkisinde "geri dönüşü olmayan bir noktaya" geldiğini açıkladı. Kaynağa göre, bardağı taşıran son damla geçtiğimiz hafta yaşandı. Brooklyn (26) ve eşi Nicola Peltz'in (31), David ve Victoria ile olan ilişkilerini onarmak için kapalı kapılar ardında her yolu denedikleri, toplantılar yapmaya çalıştıkları ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

İçeriden bilgi veren kaynak, "Brooklyn ve Nicola açısından bakıldığında, ilişkiyi özel olarak tamir etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak nihayetinde onlara artık güvenmediklerini fark ettiler," ifadelerini kullandı. Çiftin, haklarında çıkan ve "gerçek dışı" olduğunu iddia ettikleri haberleri okumaktan yorulduğu ve bu medya anlatısının kaynağı olarak Beckham çiftini gördükleri iddia ediliyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

"ARTIK BARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Yaşanan bu güven krizinin ardından Brooklyn Beckham, Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir manifesto yayınlayarak sessizliğini bozdu. Ünlü şef, Instagram hikayesinde ailesiyle uzlaşmak istemediğini net bir dille ifade etti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Brooklyn paylaşımında, "Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Hayatım boyunca ebeveynlerim ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti," diyerek David ve Victoria Beckham'ı "performans amaçlı sosyal medya paylaşımları" ve "sahte ilişkiler" yürütmekle suçladı. Brooklyn'in en ağır ithamlarından biri ise ebeveynlerinin "kendi cephelerini korumak uğruna masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirdikleri" iddiası oldu.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

DÜĞÜN SKANDALLARI VE "İMZA" KRİZİ

Brooklyn'in ifşaları sadece genel suçlamalarla sınırlı kalmadı; 2022 yılında Nicola Peltz ile yaptığı görkemli düğüne dair şok edici detaylar da paylaştı. Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve Nicola'yı "on birinci saatte" acil bir şekilde yeni bir gelinlik bulmaya zorladığını öne sürdü.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Daha da vahimi, Brooklyn düğün öncesinde ebeveynlerinin kendisine baskı yaptığını iddia etti. İddiaya göre David ve Victoria, oğullarının isminin haklarından feragat etmesi için ona "rüşvet teklif etmeye" ve baskı kurmaya çalıştılar. Brooklyn, bu talebi reddetmesinin ailesiyle arasındaki maddi ve manevi ilişkiyi kalıcı olarak değiştirdiğini belirtti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Ayrıca, Victoria Beckham'ın düğündeki ilk dansı "sabote ederek" 500 davetlinin önünde sahneye çıktığı ve bu durumun çifti büyük bir utanca sürüklediği de iddialar arasında yer aldı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

İKİ GÜÇLÜ AİLENİN SAVAŞI

Kaynaklar, bu durumun artık basit bir aile kavgasından çıkıp "iki güçlü aile (Beckhamlar ve Peltzler) arasında devasa bir güç savaşına" dönüştüğünü vurguluyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Brooklyn ve Nicola'nın artık bu dramayla uğraşmak istemedikleri ve sadece hayatlarına devam etmeyi arzuladıkları belirtiliyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Görünen o ki, bir zamanlar birbirine sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen Beckham ailesi için "mutlu aile tablosu" artık çok uzak bir geçmişte kaldı. Brooklyn'in "Beni asla eskisi gibi sevmediler" sözleri, bu kopuşun derinliğini gözler önüne seriyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

NOEL KUTLAMALARI SAVAŞIN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ OLMUŞTU!

Dünyanın en gözde ailelerinden Beckhamlar cephesinde sürekli devam eden krizin bir yansıması olan Noel hala herkesin hafızalarında. Yıllardır süregelen "gelin-kaynana" gerginliği iddiaları, 2025 Noel kutlamalarıyla birlikte yerini dijital bir savaşa bıraktığı anlaşılmıştı. Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, Noel'i İngiltere'deki malikane yerine Peltz ailesiyle geçirmeyi tercih edince sosyal medya karışmıştı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

"AİLEDEN KOPUŞ" MESAJI MI?

Brooklyn ve Nicola, Instagram üzerinden kırmızı pijama takımlarıyla verdikleri samimi pozları paylaşarak takipçilerine "sevgi ve barış" dolu bir yıl diledi. Ancak bu sıcak mesaj, hayranları sakinleştirmeye yetmedi. Paylaşımın altına binlerce takipçi; "Aileni hayatından çıkarmak asla çözüm değil", "Brooklyn evine dön ve ebeveynlerini gör, hayat çok kısa" gibi sitem dolu yorumlar yağdırdı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

"BİR SABAH UYANDIK VE ENGELLENMİŞTİK"

Gerginliğin boyutu, küçük kardeş Cruz Beckham'ın çarpıcı açıklamasıyla gün yüzüne çıktı. Cruz, pazar günü yaptığı paylaşımda ailesinin Brooklyn'i takipten çıkmadığını, aksine bir sabah uyandıklarında tüm aile üyelerinin Brooklyn tarafından engellendiğini fark ettiklerini iddia etti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

2022'deki düğünde gelinlik seçimiyle başlayan krizin, 2025 yılı sonunda bir "dijital kopuşa" evrilmesi Beckham hayranlarını derinden sarstı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

VİCTORİA BECKHAM'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: "TEZAHÜR EDİYOR"

Oğlundan uzakta ilk Noel'ini geçiren Victoria Beckham ise sessizliğini kızı Harper üzerinden bozdu. Victoria, 14 yaşındaki Harper'ın devasa bir Noel ağacı önünde tek başına dileklerini yazarken çekilmiş bir karesini paylaşarak, "İsteklerini tezahür ettiriyor (manifesting)" notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından Victoria'nın oğluna duyduğu özlem ve aile birliğinin yeniden sağlanması için bir "dua" olarak yorumlandı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Tüm bu spekülasyonlara rağmen Brooklyn sessizliğini korurken, Beckham ailesinin bu derin çatlağı yeni yılda onarıp onaramayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

NELER OLMUŞTU?

Victoria Beckham ve eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, milyarder bir iş insanı olan Nelson Peltz ve ünlü model Claudia Heffner'in kızı Nicola Peltz ile, 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Dillere destan düğünleriyle yabancı basının merkezi olan çift, ilk andan beri ilgiyle takip ediliyor.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Ancak genç çiftin evliliğinin, ilk günden beri Brooklyn Beckham'ın ailesi David Beckham ve Victoria Beckham ile arasında büyük bir krize yol açtığı ileri sürülmüştü.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Çeşitli iddiaların gündeme geldiği olayda yeni bir kriz daha patlak verdi. İddialara göre Brooklyn, annesi ve babasının yanı sıra tüm kardeşlerini de sosyal medya hesabından engelledi.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Ortaya atılan bu iddianın ardından yabancı basın adeta bu olayla çalkalandı. İlerleyen süreçlerde aile içinde neler olacağı ise merak konusu.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Eşi Nicola Peltz olan aşkını her fırsatta dile getiren Brooklyn Beckham geçen günlerde de 5. evlilik yıl dönümlerini manidar bir paylaşımla yapmıştı. Peltz'le olan fotoğrafını yayınlayan Beckham not olarak, "Bu güzel kadına benimle evlenmesini teklif edeli 5 yıl oldu şimdiye kadarki en iyi karar. Seni çok seviyorum" yazmıştı.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Ünlü ismin bu paylaşımı arasının açık olduğu bilinen annesi Victoria Beckham'a bir rest niteliğinde oldu iddia edilmişti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

GELİN- KAYNANA SAVAŞI DA PATLAK VERMİŞTİ...

Gelini Peltz'le arasında soğuk rüzgarlar esen Victoria Beckham'ın, yeniden sarsıcı bir olay yaşadığı iddia edilmişti.

Gelin Nicola Peltz neler çekmiş neler! Victoria Beckham’ın zalim kaynanalık planları ifşa oldu: Rüşvet ve...

Bunun sebebi ise evli çiftin Los Angeles'ta 11 milyon sterlinlik (yaklaşık 440 milyon tl) olan bir ev satın alması.