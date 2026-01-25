Trend Galeri Trend Magazin Gelinini ezdirmedi! Nazan Öncel'den 'evlilik sözleşmesi' sorusuna tokat gibi cevap! "Dünya malı dünyada kalıyor"

Gelinini ezdirmedi! Nazan Öncel'den 'evlilik sözleşmesi' sorusuna tokat gibi cevap! "Dünya malı dünyada kalıyor"

'Erkekler De Yanar' ve 'Aşkım Baksana Bana' şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranının yönelttiği 'evlilik sözleşmesi' sorusuna verdiği samimi ve net yanıtla gündem oldu. Ünlü sanatçının gelinine sahip çıkan sözleri ise takdir topladı.

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.

Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen "üçüncü bebek" müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ailelerini her zaman ön planda tutan ve örnek bir duruş sergileyen ikili, bu süreci de büyük bir titizlikle yürütüyor.

CİNSİYETİNİ PAYLAŞMAMAYI TERCİH ETTİLER

Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi.

ÖRNEK AİLE TABLOSU

Sadece başarılarıyla değil, birbirlerine olan aşkları ve çocuklarına duydukları ilgiyle de takdir toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Amine Gülşe'nin zarif anneliği ve Mesut Özil'in ailesine olan bağlılığı, bu yeni bebek haberiyle bir kez daha gündem oldu.

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin büyüyecek olan aile haberi magazin dünyasını ısıtırken, bir başka örnek "aile" karesi de sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan geldi.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.