Trend
Galeri
Trend Magazin
Gelinini ezdirmedi! Nazan Öncel'den 'evlilik sözleşmesi' sorusuna tokat gibi cevap! "Dünya malı dünyada kalıyor"
Gelinini ezdirmedi! Nazan Öncel'den 'evlilik sözleşmesi' sorusuna tokat gibi cevap! "Dünya malı dünyada kalıyor"
'Erkekler De Yanar' ve 'Aşkım Baksana Bana' şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranının yönelttiği 'evlilik sözleşmesi' sorusuna verdiği samimi ve net yanıtla gündem oldu. Ünlü sanatçının gelinine sahip çıkan sözleri ise takdir topladı.
Giriş Tarihi: 25.01.2026 09:34