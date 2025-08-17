Trend
Gelinliği ile sosyal medyayı sallamıştı! Berkan Karabulut'la evlenen Lale Onuk'tan düğün sonra ilk paylaşım geldi: "Bambaşka bir duyguymuş"
2018 yılının Miss Turkey finalisti olan Lale Onuk ve Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut, dün mutluluğa 'evet' dedi. Gelinliğiyle sosyal medyaya damga vuran ve beğeni yağmuruna tutulan Onuk, düğün sonrası ilk paylaşımı yaptı.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:24