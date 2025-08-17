Trend Galeri Trend Magazin Genç dizi oyuncusu İbrahim Yıldız devrilen ağacın altında kaldı

Genç dizi oyuncusu İbrahim Yıldız devrilen ağacın altında kaldı

İstanbul Kartal'da Cuma günü etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda ağaç, 27 yaşındaki dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'ın üzerine devrildi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 17.08.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:24
Olay, İstanbul Kartal'ın Soğanlık Orta Mahallesi Nur Sokak'ta yaşandı. Cuma Günü İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr sebebiyle İbrahim Yıldız (27), devrilen ağacın altında kaldı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkartılan İbrahim Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat geçiren genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan İbrahim Yıldız, pek çok başarılı yapımda rol aldı.

Özellikle "Duy Beni" dizisindeki Dağhan, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Çoban Sefer ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem"deki Hasan karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.